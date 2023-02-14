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Leclerc: "SF-23 ile ilgili veriler cesaret verici"

Ferrari pilotu Charles Leclerc, geçen yıl yaşadıkları pek çok sorunu yeni SF-23 ile çözdükleri görüşünde.

Kemal Şengül
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Leclerc: "SF-23 ile ilgili veriler cesaret verici"
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Ferrari, 2023 Formula 1 sezonunda mücadele edeceği yeni aracı bugün yaptığı lansmanla tanıtırken, gözler Charles Leclerc'in üzerindeydi.

Leclerc, SF-23'ü pistte test ettikten sonra basın karşısına çıktı ve araçla ilgili düşüncelerini paylaştı.

Monakolu pilot, "Açıkçası hem iyi hem de biraz farklı hissediyorum, fakat şu anda net şekilde konuşmak kolay değil çünkü sadece iki tur attım ve çok zorlamadım."

"Ayrıca araçta gösteri lastikleri vardı ve iyi bir hissiyat yakalamak zordu. Ancak yaptığımız çalışmalardan yola çıkarak doğru yönde ilerlediğimizi düşünüyorum."

"2022 aracının pek çok zayıf yönüne baktık ve bunlar üzerinde çalıştık. Özellikle simülatörde gerçekten olumlu işaretler vardı. Ancak bu ilerlemenin gerçekte geçerli olup olmadığını görmek adına arka arkaya turlar atmamız gerekiyor ve bundan ötürü Bahreyn'deki teste kadar beklememiz lazım." dedi.

Durumu biraz açması istendiğinde Leclerc, "Geçen yılki aracın dengesi, yavaş virajlarla hızlı virajlar arasında oldukça belirsizdi. Ayrıntılara girmeyeceğim fakat düşük hızla, yüksek hızlı bölümler arasında denge yakalayabilmek adına, ağırlıklı olarak bu konu üzerinde çalışıyorduk."

Carlos Sainz, Ferrari, Charles Leclerc, Ferrari

Carlos Sainz, Ferrari, Charles Leclerc, Ferrari

Fotoğraf: Ferrari

"Durumun simülatörde gayet iyi göründüğünü söyleyebilirim. Yarış temposu anlamında da ilerleme kaydettik. Elbette Bahreyn'i beklememiz gerekiyor çünkü simülatörde bu tür şartlara sahip olmak zor." dedi.

Leclerc lastik aşınması ve motor dayanıklılığı hakkında da konuştu.

Leclerc, "Geçen yıl bazı dayanıklılık sorunları yaşadık ve bu da bize biraz pahalıya patladı diyebilirim."

"Umarım bu yıl daha fazla zorlayabiliriz. Bugün sadece iki tur attık ve kışın yapılan çalışmaların motor dayanıklılığı üzerindeki etkisini tam olarak değerlendiremem. Bunu daha sonra göreceğiz."

"Lastik yönetimine gelirsek, sanırım kış arasında bunun üzerinde epey çalıştık çünkü geçen yıl daha fazla zorlandığımız yarışları analiz ederken, lastik yönetimi de öne çıkan bir konuydu."

"Daha iyi hazırlandığımıza eminim. Elbette zorlanacağımız bazı yarışlar da olacak ve bunları analiz edip kendimizi geliştireceğiz. Ancak, çok fazla çalışma yapıldı ve daha iyi olmak için nereye odaklanmamız gerektiğini biliyoruz."

"Şimdi bunu kanıtlamamız gerekiyor." dedi.

Leclerc, diğer takımlarla kıyaslama yapmaktan kaçınıyor.

"Bu konuda tahminde bulunmak çok zor. Araçla iyi bir iş çıkardığımıza eminim ama Red Bull'un ne durumda olduğunu gerçekten bilmiyorum."

"Mercedes'in de nerede olduğunu bilmiyorum; Aslına bakarsanız Mercedes'in çok güçlü olmasını bekliyorum. Yani bekleyip görmemiz gerekiyor."

Ferrari SF-23

Ferrari SF-23

Fotoğraf: Ferrari

"Kesin olan şey, ilk yarışta hangi pozisyonda olursak olalım, özellikle de geçen yıl olanlardan sonra, bu her şeyin bittiği anlamına gelmeyecek. Bu her iki şekilde de olabilir, yani ilk yarışı kazanıyorsak bu sezon sonuna kadar aynı olacağı anlamına gelmez. Eğer kötü bir ilk yarış geçirirsek o zaman pes etmemeliyiz. Zorlamaya devam etmeliyiz çünkü her şey mümkün."

"Rekabetçi bir aracımız olacağına eminim ama bekleyip diğer takımların nasıl olduğunu görmek gerekiyor."

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