Leclerc: "Sezonun orta bölümü çok sinir bozucu geçti"

2022 sezonuna ilk üç yarışta iki galibiyetle başlayan ve şampiyonluğun en güçlü adayı olarak kendini gösteren Leclerc'in sezonu özellikle motor patlattığı İspanya'dan sonra tepetaklak gitti.

Kalan 19 yarışta yalnızca bir galibiyet alabilen Leclerc, Max Verstappen-Red Bull ikilisinin dominant performansını izlemek zorunda kaldı ve şampiyonluk yarışına bitime dört yarış kala veda etti.

Hüsranla sonuçlanan sezonun ardından ise takım patronu Mattia Binotto istifasını sunarak takımdan ayrıldı.

Binotto henüz takımdan ayrılmadan önce sezonu değerlendiren Leclerc, geçen sezona göre kaydettikleri gelişimden memnun olduğunu, ancak özellikle sezon ortası yaşanan sorunlara dikkatli bir şekilde bakmaları gerektiğini söyledi.

Leclerc, "Açıkçası, geçen yıla göre ne kadar ilerlediğimizi göz önünde bulundurduğumuzda inanılmaz bir gelişim kaydettiğimizi görüyoruz."

"Ama tabii ki sezonun orta bölümünün çok sinir bozucu geçtiğini de göz ardı edemem."

"Şampiyonada epeyce puanla lider durumdayken bir anda epeyce puan farkla geride kaldık. Bu da sezonun sinir bozucu bir bölümüydü."

"Sonuç olarak, bu yıl yaptığımız tüm hataları kabul etmeli ve gelecek yıl için kendimizi geliştirmeye çalışmalıyız."

"Son birkaç yarışta strateji açısından gerçekten ileriye doğru bazı adımlar attığımızı düşünüyorum. Ne yazık ki bunu göstermek biraz daha zor oldu çünkü sezon başındaki kadar iyi değildik. Ancak tempo açısından gelecek yıl Red Bull'u yakalamayı başaracağımıza eminim." dedi.

A despondent Charles Leclerc, Ferrari F1-75, after crashing out of the lead at Le Beausset

Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images