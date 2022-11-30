Leclerc: "Sezonun orta bölümü çok sinir bozucu geçti"

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2022 sezonuna ilk üç yarışta iki galibiyetle başlayan ve şampiyonluğun en güçlü adayı olarak kendini gösteren Leclerc'in sezonu özellikle motor patlattığı İspanya'dan sonra tepetaklak gitti.

Kalan 19 yarışta yalnızca bir galibiyet alabilen Leclerc, Max Verstappen-Red Bull ikilisinin dominant performansını izlemek zorunda kaldı ve şampiyonluk yarışına bitime dört yarış kala veda etti.

Hüsranla sonuçlanan sezonun ardından ise takım patronu Mattia Binotto istifasını sunarak takımdan ayrıldı.

Binotto henüz takımdan ayrılmadan önce sezonu değerlendiren Leclerc, geçen sezona göre kaydettikleri gelişimden memnun olduğunu, ancak özellikle sezon ortası yaşanan sorunlara dikkatli bir şekilde bakmaları gerektiğini söyledi.

Leclerc, "Açıkçası, geçen yıla göre ne kadar ilerlediğimizi göz önünde bulundurduğumuzda inanılmaz bir gelişim kaydettiğimizi görüyoruz."

"Ama tabii ki sezonun orta bölümünün çok sinir bozucu geçtiğini de göz ardı edemem."

"Şampiyonada epeyce puanla lider durumdayken bir anda epeyce puan farkla geride kaldık. Bu da sezonun sinir bozucu bir bölümüydü."

"Sonuç olarak, bu yıl yaptığımız tüm hataları kabul etmeli ve gelecek yıl için kendimizi geliştirmeye çalışmalıyız."

"Son birkaç yarışta strateji açısından gerçekten ileriye doğru bazı adımlar attığımızı düşünüyorum. Ne yazık ki bunu göstermek biraz daha zor oldu çünkü sezon başındaki kadar iyi değildik. Ancak tempo açısından gelecek yıl Red Bull'u yakalamayı başaracağımıza eminim." dedi.

A despondent Charles Leclerc, Ferrari F1-75, after crashing out of the lead at Le Beausset Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Leclerc, Ferrari'nin şampiyonluk mücadelesinde ihtiyaç duyduğu ilerlemeyi kaydetmesi için odaklanılması gereken üç noktadan bahsediyor: dayanıklılık, strateji ve lastik yönetimi.

Monakolu pilot, "Odaklanmamız gereken faktörleri sıralamak zor, ancak dayanıklılık sezonun bir noktasında sorun oldu; bunun bedelini daha sonra cezalar ve diğer şeylerle ödedik."

"Strateji konusunda yine bir noktada çok fazla hata yaptığımızı söyleyebilirim, son olarak da lastik yönetimi, nitekim tutarlı bir şekilde tam performansımızı kullanamadık."

"Abu Dhabi iyi bir yarıştı, ama tam tersine kötü yarışlarımız da oldu. Henüz nasıl tutarlı bir lastik yönetimine sahip olacağımızı anlamış gibi görünmüyoruz."

"Daha önce de söylediğim gibi, son birkaç yarışta strateji anlamında kesinlikle ileriye doğru bir adım attığımızı hissettim. Sene başında sahip olduğumuz hıza sahip olmadığımız için bunu göstermek zor oldu ama iletişim kurma şeklimiz çok daha iyi."

"Elbette birkaç hata yaptık ama Pazar günleri daha iyi kararlar aldığımızı düşünüyorum. Lastikler, strateji ve dayanıklılık olmak üzere üç noktaya odaklanacağız."

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Son olarak bu sezon yaptığı birkaç hataya değinen Leclerc, şampiyonluğun kaybedilmesinde tamamen suçsuz olmadığını belirtti.

Leclerc, "Bazı anlarda daha az zorlayabilirdim, örneğin Fransa. Ancak birkaç yıldır özellikle odaklandığım bir alan vardı çünkü bunun zayıf noktalarımdan biri olduğunu biliyordum."

"Birkaç yıldır F1'deyim, dolayısıyla artık mesele detaylara odaklanmak ve mümkün mertebe yüzde 100'ümü vermekle ilgili."

"Önümüzdeki yıl odaklanmaya çalışacağım nokta bu; sürekli yüzde 100'ümde olmaya çalışmak, bu noktaya ulaşabildiğimde gerçekten iyi olduğuma eminim." dedi.