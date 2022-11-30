Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop MULTIVERSE
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop MULTIVERSE
Önceki / De la Rosa: "Alonso ve Hamilton ayrı bir seviyede" Sonraki / Krack, Aston Martin'in kaydettiği gelişimi etkileyici buluyor
Formula 1 Haberler

Leclerc: "Sezonun orta bölümü çok sinir bozucu geçti"

Sezon değerlendirmesinde bulunan Charles Leclerc, Ferrari'nin odaklanması gereken alanlardan bahsetti ve sezon ortasındaki gibi bir çöküş yaşamamaları gerektiğini söyledi.

Ekleyen:
, NobleF1
Çeviren:
Altay Gök
Leclerc: "Sezonun orta bölümü çok sinir bozucu geçti"
Haberi dinle

2022 sezonuna ilk üç yarışta iki galibiyetle başlayan ve şampiyonluğun en güçlü adayı olarak kendini gösteren Leclerc'in sezonu özellikle motor patlattığı İspanya'dan sonra tepetaklak gitti.

Kalan 19 yarışta yalnızca bir galibiyet alabilen Leclerc, Max Verstappen-Red Bull ikilisinin dominant performansını izlemek zorunda kaldı ve şampiyonluk yarışına bitime dört yarış kala veda etti.

Hüsranla sonuçlanan sezonun ardından ise takım patronu Mattia Binotto istifasını sunarak takımdan ayrıldı. 

Binotto henüz takımdan ayrılmadan önce sezonu değerlendiren Leclerc, geçen sezona göre kaydettikleri gelişimden memnun olduğunu, ancak özellikle sezon ortası yaşanan sorunlara dikkatli bir şekilde bakmaları gerektiğini söyledi.

Leclerc,  "Açıkçası, geçen yıla göre ne kadar ilerlediğimizi göz önünde bulundurduğumuzda inanılmaz bir gelişim kaydettiğimizi görüyoruz."

"Ama tabii ki sezonun orta bölümünün çok sinir bozucu geçtiğini de göz ardı edemem."

"Şampiyonada epeyce puanla lider durumdayken bir anda epeyce puan farkla geride kaldık. Bu da sezonun sinir bozucu bir bölümüydü."

"Sonuç olarak, bu yıl yaptığımız tüm hataları kabul etmeli ve gelecek yıl için kendimizi geliştirmeye çalışmalıyız."

"Son birkaç yarışta strateji açısından gerçekten ileriye doğru bazı adımlar attığımızı düşünüyorum. Ne yazık ki bunu göstermek biraz daha zor oldu çünkü sezon başındaki kadar iyi değildik. Ancak tempo açısından gelecek yıl Red Bull'u yakalamayı başaracağımıza eminim." dedi.

A despondent Charles Leclerc, Ferrari F1-75, after crashing out of the lead at Le Beausset

A despondent Charles Leclerc, Ferrari F1-75, after crashing out of the lead at Le Beausset

Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Leclerc, Ferrari'nin şampiyonluk mücadelesinde ihtiyaç duyduğu ilerlemeyi kaydetmesi için odaklanılması gereken üç noktadan bahsediyor: dayanıklılık, strateji ve lastik yönetimi.

Monakolu pilot, "Odaklanmamız gereken faktörleri sıralamak zor, ancak dayanıklılık sezonun bir noktasında sorun oldu; bunun bedelini daha sonra cezalar ve diğer şeylerle ödedik."

"Strateji konusunda yine bir noktada çok fazla hata yaptığımızı söyleyebilirim, son olarak da lastik yönetimi, nitekim tutarlı bir şekilde tam performansımızı kullanamadık."

"Abu Dhabi iyi bir yarıştı, ama tam tersine kötü yarışlarımız da oldu. Henüz nasıl tutarlı bir lastik yönetimine sahip olacağımızı anlamış gibi görünmüyoruz."

"Daha önce de söylediğim gibi, son birkaç yarışta strateji anlamında kesinlikle ileriye doğru bir adım attığımızı hissettim. Sene başında sahip olduğumuz hıza sahip olmadığımız için bunu göstermek zor oldu ama iletişim kurma şeklimiz çok daha iyi."

"Elbette birkaç hata yaptık ama Pazar günleri daha iyi kararlar aldığımızı düşünüyorum. Lastikler, strateji ve dayanıklılık olmak üzere üç noktaya odaklanacağız." 

Charles Leclerc, Ferrari F1-75

Charles Leclerc, Ferrari F1-75

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Son olarak bu sezon yaptığı birkaç hataya değinen Leclerc, şampiyonluğun kaybedilmesinde tamamen suçsuz olmadığını belirtti. 

Leclerc, "Bazı anlarda daha az zorlayabilirdim, örneğin Fransa. Ancak birkaç yıldır özellikle odaklandığım bir alan vardı çünkü bunun zayıf noktalarımdan biri olduğunu biliyordum."

"Birkaç yıldır F1'deyim, dolayısıyla artık mesele detaylara odaklanmak ve mümkün mertebe yüzde 100'ümü vermekle ilgili."

"Önümüzdeki yıl odaklanmaya çalışacağım nokta bu; sürekli yüzde 100'ümde olmaya çalışmak, bu noktaya ulaşabildiğimde gerçekten iyi olduğuma eminim." dedi.

paylaşım
yorumlar
De la Rosa: "Alonso ve Hamilton ayrı bir seviyede"
Önceki haber

De la Rosa: "Alonso ve Hamilton ayrı bir seviyede"
Sonraki haber

Krack, Aston Martin'in kaydettiği gelişimi etkileyici buluyor

Krack, Aston Martin'in kaydettiği gelişimi etkileyici buluyor
Daha fazlası
Jonathan Noble
Ben Sulayem, üreticilerin başvuru sürecinin uzamasından rahatsız değil
Formula 1

Ben Sulayem, üreticilerin başvuru sürecinin uzamasından rahatsız değil

Formula 1, 2023'te DRS kuralında değişikliğe gidiyor!
Formula 1

Formula 1, 2023'te DRS kuralında değişikliğe gidiyor!

Alonso: "Aston Martin ile ilk test 'önemli bir fırsat' olacak"
Formula 1

Alonso: "Aston Martin ile ilk test 'önemli bir fırsat' olacak"

Son Haberler

Nissan, e.dams ismini takım adından çıkardı, renk düzenini güncelledi
Formula E Formula E

Nissan, e.dams ismini takım adından çıkardı, renk düzenini güncelledi

Senenin daha önceki dönemlerinde takımın hisselerini satın alan Nissan, e.dams ismini Formula E takımından çıkardı ve yeni, kiraz çiçeği renk düzenini tanıttı.

Marko: "Mercedes gelecek yıl Ferrari'ye kıyasla daha büyük bir tehdit olacak"
Formula 1 Formula 1

Marko: "Mercedes gelecek yıl Ferrari'ye kıyasla daha büyük bir tehdit olacak"

Helmut Marko 2023'te Mercedes'in Ferrari'ye kıyasla kendileri için "daha büyük bir tehdit" olacağı görüşünde.

Mercedes, Brackley'deki fabrikaya giden yola "Lauda Drive" ismini verdi
Formula 1 Formula 1

Mercedes, Brackley'deki fabrikaya giden yola "Lauda Drive" ismini verdi

Mercedes, gerekli tüm işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte Brackley'deki fabrikaya giden yolun ismini resmi olarak "Lauda Drive" şeklinde değiştirdi.

Krack, Aston Martin'in kaydettiği gelişimi etkileyici buluyor
Formula 1 Formula 1

Krack, Aston Martin'in kaydettiği gelişimi etkileyici buluyor

Aston Martin takım patronu Mike Krack, takımın 2022 hedeflerine ulaştığını ve gelecek sezon net bir adım atmayı planladıklarını söyledi.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.