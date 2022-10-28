Leclerc, sezonun kalan kısmı için gözünü ikinci sıraya dikti

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Ferrari pilotu Charles Leclerc, sezona çok iyi başlamasına rağmen, pek çok sebepten ötürü devamını getiremedi ve artık şampiyona ikinciliği için savaşıyor.

Bu hafta sonu 100. yarışına çıkacak olan Leclerc, perşembe günkü basın toplantısında sözlerine şöyle başladı: "Benim için her şey şimdiye kadar ama çok çabuk geçti."

"100. yarış benim için çok özel bir dönüm noktası ve umarım bunu özel bir sonuçla kutlayabiliriz."

"Avustralya'da Alfa Romeo ile çıktığım ilk F1 yarışı dün gibi aklımda. Çok özeldi, hayalim gerçek olmuştu. Ardından, ikinci yılımda Ferrari pilotu olacak kadar şanslıydım. Bu da bir başka hayalimin daha gerçeğe dönmesiydi."

"Hâlâ pek çok hayalim var ve tabii ki bunlardan biri de dünya şampiyonu olmak ve umarım bunu en kısa zamanda gerçekleştirebiliriz. Hepimiz bu hedef uğruna çok çalışıyoruz."

Leclerc, sezonun kalan üç yarışında şampiyona ikinciliğini almaya odaklanacağını da ekledi.

"Tabii ki Ferrari olarak şampiyon olmaya çalışıyoruz fakat artık şampiyonluğu kazanmanın mümkün olmadığını da biliyoruz. Geriye kalan üç yarışı gelecek yıl daha iyi bir takım olmak ve yeniden şampiyonluk için mücadele etmek adına zaaflarımızı kapatmaya çalışarak geçireceğiz."

"Yine de ikinci olmak, üçüncü olmaktan iyidir ve Checo'yu yenmek için her şeyimizi vereceğiz."

"Verdiğimiz mücadelenin Checo ile aramızdaki rekabeti etkileyeceğini sanmıyorum. Eğer bir fırsat olursa, bunu değerlendireceğim. Checo da aynı şeyi yapacak."

"Bu her zaman böyledir. Sezon sonuna yaklaştıkça ve fırsatlar azaldıkça, fark yaratmak zorundasınız. Aynı zamanda birbirimize karşı yarışıyoruz, bu yüzden birbirimizle mücadele ederken belki biraz daha fazla risk alabiliriz. Bu da mücadeleyi daha heyecanlı kılıyor."

"Yani evet, eminim pistte birbirimize fırsat bırakmayacağız fakat bunu sabırsızlıkla bekliyorum."