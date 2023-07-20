Leclerc: "Sezonun geri kalanında gelişeceğimizden hiç şüphem yok"

Ferrari, aracın dengesini daha iyi bir seviyeye taşıyabilmek için Macaristan Grand Prix'si hafta sonuna bazı güncellemelerle geldi.

Araçtaki değişiklikler hakkında Ferrari pilotu Leclerc, şunları söyledi: "Doğru yönde ilerliyoruz."

"Silverstone'daki son yarışta da gördüğümüz gibi rüzgar hâlâ en zayıf olduğumuz noktalardan biri ama ileriye doğru bazı adımlar attık, bu konuda hâlâ gelişmemiz gerektiğini biliyoruz."

"Bizim için büyük bir etkisi var ve muhtemelen griddeki diğer araçlardan daha çok etkileniyoruz. Bu tür durumlarda tutarlılık konusunda zorlanıyoruz, bu yüzden yılın başında ileriye doğru büyük bir adım attık."

"Sanırım artık ne zaman zorlanacağımızı anlıyoruz. Ne yazık ki Silverstone da bunlardan biriydi. Kağıt üzerinde bizim için harika bir hafta sonu olmayacağını biliyorduk. Cumartesi günü beklentilerimize göre oldukça iyi geçti ama Pazar günü beklediğimizden daha kötü geçti."

Sezonun geri kalanında gelişim gösterip gösteremeyecekleri sorusuna Leclerc, "Gelişeceğimizden hiç şüphem yok. Tabii ki sorunlarımızın üstesinden gelmenin en iyi yolunu bulmak için biraz zamana ihtiyacımız var. Ancak bu yönde olumlu adımlar attığımızı zaten gördük, şimdi sadece zorlamaya devam etmemiz gerekiyor." yanıtını verdi.

Leclerc, 2016'daki GP3'ten bu yana Macaristan'da herhangi bir podyum pozisyonu elde edemedi.

Hungaroring pisti hakkında Monakolu pilot, "Kötü şansa inanmıyorum, burası özellikle güçlü olduğum bir pist değil. Sanırım geçen yıl iyi bir hafta sonu geçirdim ama açıkçası birçok nedenden dolayı podyuma çıkamadık."

"Dürüst olmak gerekirse, bu pistte harika bir iş çıkardığımı düşünmüyorum. Yine de bu hafta sonu iyi olacağımız konusunda kendime güveniyorum." dedi.

Ferrari SF-23 of Charles Leclerc Fotoğraf: Giorgio Piola

Bilindiği üzere bu hafta sonu sıralama turları formatındaki değişiklik ilk kez test edilecek. Yeni formatta sıralama turlarının her bölümünde belirli bir lastiğin kullanımı zorunlu tutulacak: İlk bölümde sert, ikinci bölümde orta, son bölümde ise yumuşak lastik kullanılacak.

Yeni format ile ilgili düşünceleri sorulduğunda Leclerc, "Çok zor olacak çünkü yeni formatla birlikte çok fazla şey denenecek. Bu bir fırsat olabilir ancak yanlış kararlar alırsanız hafta sonunuz için kötü bir sonuca da sebep olabilir; ama bu da oyunun bir parçası. Bu yüzden bunun herkes için oldukça yeni olacağını ve birkaç kişi için sürpriz olabileceğini düşünüyorum."

"Dürüst olmak gerekirse çok fazla yorum yapmak istemiyorum çünkü ne bekleyeceğimi bilmiyorum. Belki sıralama turlarından sonra daha fazla bilgi sahibi olabiliriz. Ancak elimizdeki lastik sayısı nedeniyle çok zor olacak çünkü bir noktada bunları kullanmamız gerekiyor. Şimdilik işler çok ama çok öngörülemez bir noktada."