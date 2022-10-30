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Formula 1 / Mexico City GP Haberler

Leclerc: "Sezonun en kötü yarışlarından birini geçirdik"

Charles Leclerc, Meksika Grand Prix'sinde takım arkadaşı Carlos Sainz ile beraber umduğu performansı bulamaması sebebiyle sezonun en kötü yarışlarından birini geçirdiğini söyledi.

Zeynep Taş
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Leclerc: "Sezonun en kötü yarışlarından birini geçirdik"
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Ferrari pilotları, ön gruptaki mücadeleden uzakta kalarak yarışı beşinci ve altıncı sırada noktaladılar.

Yarış hakkında konuşan Leclerc, "Bugünün zor olacağını biliyordum ama bu kadarını beklemiyordum, inanılmaz derecede zorlandım."

"Mercedes ve Red Bull'a kıyasla çok yavaştık. Gerçekten olan biteni incelememiz gerekiyor."

"Çok yalnız bir yarış geçirdik, dürüst olmak gerekirse bugün yapabileceğimiz fazla bir şey yoktu."

"Carlos'un gösterdiği performanstan daha fazlasına da sahip değildim." dedi.

Araçtaki sorunun ne olduğu sorusuna Ferrari pilotu, "Sıralamalarda birkaç sorun yaşadık, bence çok daha yakın olabilirdik."

"Yarış için DRS sorununu çözdük, arka kanat değişti. Motorla ilgili olarak ise, hâlâ bazı problemlerimiz vardı."

"Ancak bu problemler, şu anda gördüğümüz durumu kesinlikle açıklamıyor. Bu yüzden bunun üzerinde çalışmalı ve bu kadar kötü günler yaşanmasını engellemeye çalışmalıyız."

 

"Umarım sonraki yarışta her şey normale döner ve daha kötüye gitmeyiz. Bu yarış ve Spa, sezonun en kötü yarışlarıydı."

"Bunların bir seferlik olması ve gelecekte daha iyi bir noktada olmamız için bu koşullarda daha iyi neler yapabileceğimizi anlamamız gerekiyor." 

"Önümüzdeki yıl için özellikle pazar günlerini iyileştirmeye çalışacağız çünkü istediğimiz kadar tutarlı değiliz." dedi.

Monakolu pilot, Meksika GP'yi kazanmasıyla toplam 14 galibiyete ulaşarak 'bir sezondaki en çok galibiyet' rekorunu kıran rakibi Max Verstappen'i de kutladı.

Leclerc, "Max'e ve Red Bull'a şapka çıkarıyorum, özellikle bu yarışta fark yarattılar."

"Max mükemmel bir sezon geçirdi ve Red Bull gibi o da şampiyonluğu hak ediyor." dedi.

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