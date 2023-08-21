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Leclerc: "Sezonun başlangıcı, 2020'yi tekrar yaşamak gibiydi"

Ferrari pilotu Charles Leclerc, sezon başında yaşadıklarını 2020'ye benzetiyor.

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Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Ferrari, 2022'yi ikinci sırada tamamlamasının ardından bu yıl bir sonraki adımı atmayı ve şampiyonluk için mücadele etmeyi umuyordu.

Ancak SF-23'ün o kadar da iyi bir araç olmadığı kısa sürede anlaşıldı.

Araç tek turda iyi görünse de, yarış temposunda yeterince iyi değildi ve özellikle lastik aşınması anlamında rakiplerinin ardında kaldı.

Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc, sezona pek de iyi bir başlangıç yapamamasının ardından yaşadıklarını 2020'ye benzetti.

Leclerc, "Kış boyunca motivasyonumuz çok yüksekti."

"Geçen yıl şampiyonayı ikinci sırada bitirdik ve o noktada hedeflememiz gereken tek şey dünya şampiyonu olmaktı."

"Fakat Bahreyn'deki ilk hafta sonunda durumumuzun zor olduğunu fark ettik ve Cidde'den sonra her şey netleşti."

"Bunu nasıl kabul edeceğinizi bilmeniz gerekiyor ve şahsen kabullendiğimi düşünüyorum."

"Bu biraz 2020'yi yeniden yaşamak gibiydi. Üç yıl önce sonuçların beklentileri karşılamadığını çabucak fark ettik. Bunlar kolay zamanlar değil, bu gibi durumlarda en önemli şey, net bir çalışma yönüne sahip olmaktır."

"Böyle anlarda yönünüzü kaybetmek çok kolaydır."

"Fakat her halükarda kendimi 2020'ye kıyasla daha iyi hissediyorum ve doğru yönde çalıştığımıza ikna oldum."

"Hepimiz aynı yöne gitmek için çabalıyoruz, ancak rakiplerimiz de ilerleme kaydediyor, bu nedenle işleri yoluna koymak kolay değil."

"Hedefimiz hâlâ mümkün olan en kısa sürede zirveye geri dönmek." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Fotoğraf: Erik Junius

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