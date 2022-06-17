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Formula 1 / Kanada GP Haberler

Leclerc sezon sonunda şampiyon olmayı hedefliyor

Ferrari pilotu Charles Leclerc, sezon sonunda kendisini "şampiyon" olarak gördüğünü söylüyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Leclerc sezon sonunda şampiyon olmayı hedefliyor
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Ferrari ve Charles Leclerc bu yıl zaman zaman ne kadar hızlı olabileceklerini gösterdiler. Hatta Charles Leclerc, sekiz yarışın altısında pole pozisyonu dahi kazandı.

Leclerc, bu altı pole pozisyonunun sadece ikisini zafere dönüştürebildi ve son üç yarışta iki kez mekanik arızalarla yarış dışı kaldı.

Ferrari sezona güçlü başlasa da durum artık tersine dönmüş durumda ve Red Bull her iki şampiyonayı birden rahat şekilde lider götürüyor.

Leclerc, La Repubblica'ya verdiği demeçte mevcut performanslarını şu sözlerle yorumladı: "Açıkçası endişelenmiyorum fakat sorunlarımızı çözmemiz gerekiyor."

"Müşteri takımlarımızda dayanıklılık sorunları var fakat takıma olan inancım tam. Bütün bunlar bizim için çok zordu fakat motivasyonumu olumuz etkilemiyor."

Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Kazanmanın ne anlama geldiğini ve nasıl bir his olduğunu gayet iyi biliyorum. Bu beni gerçekten çok mutlu ediyor ve her sabah antrenman yapmak için kalkmamı sağlıyor."

"Elbette şimdiye kadar daha başarılı olabilirdik. Yine de olmamız gereken yere dönmemiz sadece bir zaman meselesi."

"Geçmişte kıyasla bu sezona daha iyi hazırlandığımı düşünüyorum. Yeni sezona en iyi şekilde hazırlanmak istedim. Bu sene araçlar o kadar değişti ki hızlı gitmek için farklı detaylara ihtiyacınız var. Gördüğünüz üzere hata yapan pek çok pilot var ve benim de mümkün olduğunca az hata yapmam gerekiyor."

"Tabii ki risk almaya devam edeceğim çünkü bunun doğru yaklaşım olduğunu düşünüyorum."

Leclerc, Max Verstappen'le ilgili şöyle dedi: "Onu kıskanmıyorum ve onun da beni kıskandığını sanmıyorum. Biz tamamen farklı iki sürücüyüz. Sadece en iyi seviyemde olmayı istiyorum ve diğer pilotlara bakmıyorum."

"Gelişimimden memnunum ve kendimi geliştirmeye devam edeceğim."

Kendisini sezon sonunda nerede gördüğü sorusuna ise Leclerc, "Kendimi dünya şampiyonu olarak görüyorum." cevabını verdi.

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