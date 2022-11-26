Leclerc: "Sezon ortasında her şey ters gitti"

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Charles Leclerc sezonun ilk beş yarışının ikisini kazanırken, iki kez de ikinci olmayı başarmıştı. Fakat işler İspanya ile ters gitmeye başladı ve 2022'deki son zaferini, sezonun 11.yarışı olan Avusturya'da aldı.

Diğer tarafta Max Verstappen, peş peşe galibiyetler alıp, şampiyonada Leclerc ile arasını açtı ve sezonu rahat şekilde şampiyon olarak tamamladı.

Ferrari'nin dayanıklılık sorunları, Leclerc'in kaçan şampiyonluğunda büyük rol oynadı. Fakat strateji hataları da önemli zaferlerin kaybedilmesine neden oldu.

Sezonu değerlendiren Leclerc, "Bir yorumda bulunmak zor. Bir yandan geçen yıla kıyasla ileriye doğru büyük bir adım attığımız ortada. Fakat çok da iyi olmayan sezon ortasını görmezden gelemiyorum."

"O noktaya kadar şampiyona lideriydik fakat sonrasında geriye düştük. Bu bizim için şampiyonanın en şanssız kısmıydı."

Charles Leclerc, Ferrari Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Bu yıl yaptığımız tüm hataları gelecek yıl düzeltmeye çalışmalıyız."

"Son bölümde, strateji ve karar alma mekanizmalarında doğru yönde gitmeyi başardık. Ne yazık ki bunu pist üstünde gösteremedik çünkü araç sezon başındaki kadar hızlı değildi."

"Fakat tempomuzu yeniden artıracağımıza eminim." dedi.

Takımın geriye düşmesinin sebebinin, Spa'da yürürlüğe giren direktif olup olmadığı sorusuna Leclerc, "Direktif yürürlüğe girmesinin bize herhangi bir zarar verdiğini düşünmüyoruz. Konuyu inceledik ve arada herhangi bir bağ göremedik."

"Sezona bakarsak, dayanıklılık bir noktada bizim için ciddi bir sorun haline geldi. Bunun bedelini sonra cezalarla ödemek zorunda kaldık."

"Ayrıca strateji de önemli bir faktördü. Sezonun bazı noktalarında lastik anlamında çok fazla hata yaptık. Bir yandan da istikrar eksikliğimiz ardı."

"Abu Dhabi yarışı iyiydi fakat lastikleri nasıl sürekli olarak iyi kullanabileceğimizi henüz anlamadığımızı hissediyoruz."

"Bunlar gelecek yıla hazırlanırken odaklanmamız gereken noktalar." dedi.