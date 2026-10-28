Formula 1 Amerika GP

Leclerc: “Sezon bitmeden bir yarış kazanma şansımız olabilir”

ABD Grand Prix’sinde Austin’e getirilen güncellemelerle ikinci sırayı alan Charles Leclerc, gelişimden memnun olduğunu dile getirdi

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 28 Eki 2026 13:30

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Charles Leclerc, Ferrari

Fotoğraf: Jayce Illman / Getty Images

Singapur’daki ikinciliğin ardından Austin’de de podyumun ikinci basamağına çıkan Charles Leclerc, hafta sonuna getirilen yeni güncellemelerle Ferrari’nin ivme yakaladığını belirtti. Yarışa üçüncü sıradan başlayan Monakolu pilot, start anında takım arkadaşı Lewis Hamilton ile Isack Hadjar’ı geride bıraktıktan sonra batarya enerjisini stratejik kullanarak Max Verstappen’i de geçti ve ikinciliğe yükseldi.

Yarış içinde Verstappen ile çekişmeli bir mücadele veren ve son turlara doğru daha taze lastiklerinin avantajıyla Hollandalı rakibini tekrar geride bırakan Leclerc, tek pit stop yapan Kimi Antonelli’nin ardından finiş çizgisini ikinci sırada geçti.

Charles Leclerc, Ferrari

Fotoğraf: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Cuma ve cumartesi antrenman seanslarındaki liderliğe rağmen Q3’te lastikleri çalışma aralığına getirmekte zorlandıkları için sıralamada geride kaldıklarını kabul eden Leclerc, sezonun kalan kısmına dair beklentilerini şu sözlerle aktardı: "Startım oldukça iyiydi. İlk virajda çok geç fren yapıp çıkışta çapraz çizgiye yatma şansımı riske atmak istemedim. Ancak Lewis çok yaklaştı, ben de 3, 4 ve 5. virajlarda Max’in yanına gelebilmek için bataryamı biraz daha fazla kullandım. Nasıl sonuçlanacağını tam bilemiyordum ama oldukça yakın bir mücadele oldu.”

“Kokpit içinde hiç sıkılmadığınız ve sürekli bir şeyler için savaştığınız yarışlardan biriydi. Bir ara Kimi’nin tek pit stop stratejisine geçtiğini görünce galibiyetin dahi mümkün olabileceğini düşündüm.”

“Bizim verilerimize göre yarışın sonlarına doğru zorlanmaya başlaması gerekiyordu. Fakat Kimi son anlarda hiç zorlanmadı. Eğlenceli bir yarış oldu ancak zafere ulaşamamış olmamız üzücü.”

“1, 2 ve 3. serbest antrenman seanslarına bakarsanız çok güçlüydük. Ancak Q3’te lastikleri ideal sıcaklığa getirmek son derece zordu ve galibiyet şansımızı muhtemelen orada kaybettik.”

Charles Leclerc, Ferrari

Fotoğraf: Brett Farmer / LAT Images via Getty Images

“Hafta sonunun geneline bakarsak bir takım olarak henüz yeterince dayanıklı ve güçlü değiliz.”

“Son iki-üç yarıştır hem sürüş tarzım hem de bu tarzımla uyumlu araç ayarları konusunda yeniden ileriye yönelik bir adım attığımızı düşünüyorum.”

“Bu durumun yakında bir galibiyet getirmesini umuyorum. İster Singapur’da ister Austin’de olsun, zafere çok yakındık; bu yüzden sezon bitmeden bir yarış kazanma şansımız olabilir. Buna gerçekten inanıyorum."

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- Motorsport.com Ekibi

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