Leclerc: "Sezon başındaki hızımızı kaybettik"

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Ferrari, sezon başında hem yarış hem de sıralama temposunda kuvvetli gibi görünüyordu ancak son yarışlarda durum değişti.

Zandvoort'ta özellikle yarış tempoları pek kuvvetli değildi ve galibiyet mücadelesinden uzak kaldılar.

Artık 109 puan geride yer alan Leclerc, yarışın ardından şöyle konuştu: "Puan farkının çok fazla olduğunu yaz arasından önce söylemiştim. Bu nedenle her yarışı ayrı ayrı ele alıyoruz ve potansiyelimizi ortaya koymaya çalışıyoruz. Neler başarabileceğimizi göreceğiz."

"Bence Zandvoort'ta galibiyet için savaşacak hıza sahip değildik. Yarışta yeterince hızımız yoktu."

"Takım şimdi temel olarak sezon başında sahip olduğumuz hıza geri dönmeye çalışacak. Görünüşe bakılırsa sezon başındaki hızımızı kaybettik. Her şeyden öte özellikle yarış temposunda yeterli hızımız yok. Eskisi kadar hızlı değiliz."

Charles Leclerc, Ferrari, 3rd position, in the Press Conference Fotoğraf: Motorsport Images

"Bence son dönemde herkes gelişmeyi başardı ama yarış içerisinde yaşadığımız problemler de arttı. Şimdi Mercedes sürücüleri de çok hızlı ve artık mücadeleye dahil oluyorlar."

"Zandvoort'ta özellikle sert lastiklerde mükemmel bir tempoları vardı. Bence yarışın başında yumuşak lastiklerle olan hızımız iyiydi. Bizde kullanılmış, Max'te ise yeni lastikler vardı. Bu açıdan fark beklediğimiz gibiydi. Fakat orta hamura geçince kesinlikle beklediğimizden daha yavaştık."

Mercedes'in hızına şaşırıp şaşırmadı sorusuna Leclerc, "Elbette şaşırdım. Sert lastiklerle olan tempoları çok iyiydi."

"Son bölümde Lewis'i geçtim çünkü lastikleri çok fazla aşınmıştı ve sorun yaşıyordu. Aracım pisti daha iyi tutuyordu, bu sayede onu geçebildik. Yine de son tura kadar lastiklerini mükemmel şekilde tutmayı başardı. Bu yüzden kolay olmasa da üçüncülüğü koruduk." dedi.

Leclerc, Monza için de çok umutlu görünmüyor.

"Maalesef orası bizim için en iyi pist değil fakat her halükarda oraya büyük bir keyifle gidiyorum çünkü İtalya'daki taraftarlar bize muazzam bir destek veriyor."

"Bu nedenle işler Zandvoort'tan daha zor görünse de orayı sabırsızlıkla bekliyorum."