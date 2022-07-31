Leclerc: "Sert lastikler için erken pite gelmek yarışın dönüm noktası oldu"

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Leclerc, orta hamur lastikleriyle sadece 17 tur tamamladıktan sonra lider götürdüğü yarışın 39. turunda pite geldi. Ferrari, Alpine pilotlarının sert hamur lastiklerde zorlandığını görmesine rağmen Monakolu pilotu aynı hamurda 70. tura kadar götürmeyi umuyordu.

Leclerc ise orta hamurdaki yarışını uzatmayı ve son bölüm için yumuşak hamura geçmeyi istiyordu.

Fakat sert lastiklere geçen Ferrari pilotu zorlandı ve yumuşak hamura geçmek için tekrar pite gelmek zorunda kaldı.

Yarışı altıncı sırada tamamlayan Leclerc, aksini önermesine rağmen takımın kendisini neden erken pite alarak sert lastiklere geçirdiğini anlamadığını belirtti.

Leclerc, "Bence ikinci bölüm biraz daha uzun olabilirdi."

"İlk bölümde doğru zamanda pite geldik ve doğru seçimi yaptık. Fakat ikinci bölümde neden daha kısa gittiğimizi tam olarak bilmiyorum."

"Orta hamurda olabildiğince uzun süre kalmak istediğimi açıkça belirttim ama sert lastikler için çok erken pite geldik ve neden olduğunu anlamamız gerekiyor."

"Yeniden çok erken pite gelmemiz gerekti çünkü sert lastikler inanılmaz derecede zordu." dedi.

Leclerc, Ferrari'nin erken pite alarak Max Verstappen'in ikinci pit stopuna karşılık vermiş olabileceğini düşünüyor ancak takımın bunun yerine optimum stratejiyi takip etmesi gerektiğine inanıyor.

Leclerc, "Bunun bizi baskı altında bırakmak için olduğuna eminim ama buna karşılık vermemiz gerektiğini düşünmüyorum."

"Çünkü bunun bizim için kartopu etkisi oldu ve olması gerekenden çok daha fazlasını kaybettik." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Leclerc'in şampiyona lideri Verstappen ile arasındaki puan farkı bu sonuçla birlikte 80'e çıktı.

Ferrari'nin son gafıyla birlikte şampiyonluk umutlarının ne olduğu sorulan Leclerc, takımın hatalarını düzeltmeden önce şampiyonluğu düşünemeyeceğini belirtti.

Leclerc, "Şampiyonluğu düşünmeden önce takım olarak neyi daha iyi yapmamız gerektiğini anlamamız gerekiyor çünkü aksi takdirde çok zor olacak."

"Böyle bir yarış sinir bozucu ve bir bütün olarak daha iyiye gitmeliyiz. Her zaman, dayanıklılık, hatalar veya her neyse bir şey varmış gibi hissettiriyor."

"Fakat bir hafta sonunu bir araya getirmekte daha iyi olmalıyız. Birkaç günü sıfırlanmak için kullanacağız ama aynı zamanda daha iyi olmak için ne yapabileceğimizi anlamaya ve analiz etmeye çalışacağız çünkü bu çok önemli." dedi.