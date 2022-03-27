Leclerc: "Sert ama adil bir yarıştı. Çok keyif aldım!"

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Yarışa ikinci sıradan başlayan Leclerc, ilk pitlere kadar lider Sergio Perez'in arkasında ikinci sırada devam etti.

Leclerc'in pite gelmek istediği dönemde Red Bull Perez'i pite aldı ve bunun üzerine Leclerc pistte kaldı.

Perez pit stoptan çıkışta George Russell'ın arkasında kalıp zaman kaybederken, ardından Nicholas Latifi'nin kazasıyla güvenlik aracı piste girdi ve Leclerc ile Max Verstappen o süreçte pite gelerek avantaj kazandılar.

Pitten çıkışta Leclerc liderliğe yükselirken Verstappen ikinci sıraya yükseldi. İlk turlarda lider durumda olan Perez ise Carlos Sainz'ın da arkasında 4. sıraya geriledi.

Yarışın kalan bölümünde Leclerc liderlikte Verstappen ile fark açamadı. Verstappen 1.5 sn civarında farkla takip ederken Fernando Alonso ve Daniel Ricciardo'nun ardından yaşanan sanal güvenlik aracı periyodu sonrası baskıyı arttırdı.

İki pilot arasında birçok kez pist üstü mücadelesi yaşandı ve ilk yarıştakine benzer DRS taktikleri uygulandı. Ancak sonunda kazanan isim Verstappen olurken Leclerc 0.2 sn geride ikinci oldu.

Leclerc, "Aman Tanrım, bu yarıştan gerçekten keyif aldım! Yine sert ama adil bir yarış oldu. Her yarış bu şekilde olmalı. Çok eğlenceliydi."

"Bu sonuç nedeniyle tabii ki hayal kırıklığı yaşıyorum. Bugün kazanmak istiyordum. Kıl payı kaçırdık. Bugün Max ve Checo ile her iki Ferrari arasında çok farklı konfigürasyonlar vardı. Bizler virajda oldukça hızlı ancak düzlükte oldukça yavaştık çünkü araçta çok fazla yere basma gücü vardı. Bu yüzden düzlükte Max'e savunma yapmam aşırı zordu. Ancak durum bu. Onlar harika iş çıkardılar ve eğlenceli bir yarıştı." dedi.

Verstappen ve Leclerc, pist üstünde yaptıkları mücadelenin ardından damalı bayrağı 0.5 sn fark ile geçince önce pist üstünde kokpitten, sonrasında ise araçlarından inince birbirlerini tebrik ettiler.

Leclerc, "Evet, saygı duyuyoruz. Her zaman öyleydi. Özellikle yarışı bu şekilde tamamlıyorsanız, birbirinize saygı duyarsınız. Cadde pistindeydik. Birbirimizi çok fazla zorladık. Daha önce nadiren mutlak sınırı zorladım. Günün sonunda risk alıyoruz, bu yüzden elbette saygı var. Ama biraz hayal kırıklığına uğradım." dedi.