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Formula 1 Haberler

Leclerc, Senna'yı idol olarak görüyor

Ekleyen:
, Şef Editör

Ferrari pilotu Charles Leclerc, idol olarak gördüğü ismin Ayrton Senna olduğunu söyledi.

Leclerc, Senna'yı idol olarak görüyor

Charles Leclerc, 2018 yılında Alfa Romeo ile spora adım attı ve gösterdiği başarılı performanstan sonra, ertesi yıl Ferrari'ye geçti.

O günden bu yan İtalyan takımla yarışmayı sürdüren Leclerc, gridin en gelecek vadeden genç sürücülerinden biri olarak görülüyor.

İtalyan moda dergisi L'Officiel'a konuşan Leclerc, idol olarak gördüğü ismi açıkladı.

Leclerc şöyle dedi: "Ayrton Senna her zaman idolüm oldu."

"Onunla ilgili belgeseller seyrettim, onunla çalışan insanlarla konuştum ve onun gerçekten özel olduğunu fark ettim."

"O sadece -muhtemelen tarihin en iyisi olduğu yer olan- araç içerisinde değil, aynı zamanda günlük hayatta da çok özel biriydi."

"Ölümünden sonra, tüm servetini, ki bu 400 milyon dolardan fazla, Brezilyalı çocukların eğitimiyle uğraşan bir hayır kurumuna bıraktığı  ortaya çıktı. O, her zaman bir efsane olacak ve sadece benim için değil, pek çok kişi için öyle olacak."

Sonrasında Leclerc'ten en iyi pilotları ve pistleri listelemesi istendi ve genç sürücü şöyle dedi: "Senna, Prost, Lauda, ​​​​Hunt, Michael Schumacher ve Hamilton."

"Pistler hakkında konuşursak, bence Monako ve Bakü. Onlar hata affetmezler."

Ayrıca F1 gibi bir sporda konsantrasyonunu nasıl koruduğu sorusuna Leclerc, "Pistte 300 km/s hızla gitmeme rağmen, ben bir süper kahraman değilim, iyi ve kötü anlarım oluyor."

"Stresle başa çıkmak için çocukluğumdan beri nefes egzersizleri yapıyorum. Sakin kalmama, konsantrasyonumu yüksek seviyede tutmama izin veriyor ve potansiyelimi en üst düzeye çıkarmama yardımcı oluyor." dedi.

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