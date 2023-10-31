Leclerc: "Seneye yarış temposunu geliştirmek zorundayız"

Charles Leclerc, Meksika'da bu yıl bir kez daha pole pozisyonunu almasına rağmen, pazar günü üçüncü olabildi.

Yarışta Lewis Hamilton ve Max Verstappen'e ayak uyduramayan Monakolu sürücü, gelecek yıl için yarış temposunu arttırmaları gerektiği konusunda çok net.

Leclerc şöyle dedi: "Sonuçtan çok fazla memnunum demek doğru olmaz, çünkü cumartesi gerçekten iyi bir gündü, gerçekten iyi seanslar geçirdik."

"Sıralama turlarında iyi bir tempo yakaladık ama Pazar günü yarış kazanacak araca sahip değildik. Özellikle sert lastikte zorlandık. Hamilton orta hamurda çok güçlüydü ve daha aşınmayla bizi geçti."

"Bitirmek istediğimiz yer burası değildi ama maksimumu aldık."

"Pazar günü daha iyi olabilmek için önümüzdeki yıl tüm çabamızı bu yönde harcayacağız."

Bu hafta sonu F1'in sıradaki durağı Interlagos olacak.

Brezilya'dan beklentisi sorulduğunda Leclerc, "Bu bir Sprint yarışı."

"Bu sezon Sprint yarışlarında oldukça iyiydik. Brezilya'da bu şekilde olmasını umuyorum." dedi.