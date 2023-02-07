Leclerc, Schumacher'in Ferrari'siyle Yas Marina'da piste çıktı
Charles Leclerc yeniden bir yarış aracının direksiyonuna geçti; Bunu Abu Dhabi'de Michael Schumacher'in altıncı şampiyonluğunu aldığı F2003-GA ile yaptı
Alman efsane, 2003 yılında kullanılan F2003-GA ile altıncı şampiyonluğunu kazandı ve Juan Manuel Fangio'nun rekorunu kırdı. O zamana kadar hiç kimse altı şampiyonluk kazanamadığı için de Fangio, tarihe geçmiş oldu.
Leclerc Pazartesi günü, sezon finalinin yapılacağı Yas Marina pistinde bu aracı test etme fırsatı yakaladı. Etkinliğe Leclerc'in yanı sıra eski Ferrari patronu Jean Todt da katıldı.
Monakolu pilotun bu aracı tam olarak ne için kullandığı bilinmiyor ancak araçla bir dizi tur atma fırsatı yakaladı.
Araçta bu tarz gösterilerde kullanıldığı üzere Pirelli'nin gösteri lastiği vardı.
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