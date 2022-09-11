Leclerc, Schumacher'in 18 yıllık Ferrari rekoruna ortak oldu
Charles Leclerc, Ferrari ile bir sezon içerisinde 8 pole pozisyonu kazanarak Michael Schumacher'in 18 sene önce kırdığı rekora ortak oldu.
Ferrari'nin son dönemde yavaş görünmesinin ardından takımın düzlüğü bol olan Monza pistinde, yani kendi evinde pek güçlü olması beklenmiyordu.
Ancak ilk antrenmandan itibaren Ferrari hızlı görünmeyi başardı ve Red Bull'un, Max Verstappen ile motor değiştirip 5 sıra grid cezası almasının ardından aracına daha fazla yere basma gücü eklemesi ve düzlükte bir miktar yavaşlaması, Ferrari'nin işini biraz daha kolaylaştırdı.
Leclerc, sıralamaların son bölümünde 1:20.161'lik derecesiyle en hızlı isim olurken Verstappen onun 0.145 sn gerisinde ikinci sırada kaldı. Ancak şampiyona lideri pilot, 5 sıra grid cezasıyla birlikte yarışa 7. sıradan başlayacak.
Leclerc'in Monza'daki pole pozisyonu Bahreyn, Cidde, Mimi, Katalonya, Monako, Bakü ve Paul Ricard'dan sonraki 8. pole pozisyonuydu.
Leclerc böylece 2004'te Michael Schumacher'in elde ettiği bir sezonda 8 pole pozisyonu başarısını tekrarlamış oldu.
Sezonun bitmesine daha 6 yarış hafta sonu olduğu için Leclerc muhtemelen bir sezonda en çok pole kazanan Ferrari pilotu olma rekorunu kıracaktır ancak bir sezonda en çok kazanan F1 pilotu olma unvanını, kalan tüm yarışlarda pole pozisyonunu kazansa dahi kıramayacak.
Bu alanda rekor, 2011'de 19 yarışın 15'inde pole pozisyonunu kazanan ve o dönemde Red Bull adına yarışan Sebastian Vettel'e ait.
Onu 1992'de 16 yarışta 14 pole pozisyonu kazanan Nigel Mansell ile 1988 ve 1989'da 16 yarışta 13 pole pozisyonu kazanan Ayrton Senna ile 1993'te benzer şekilde 13 pole pozisyonu kazanan Alain Prost takip ediyorlar.
2016'da 12 pole pozisyonu kazanan Lewis Hamilton ise 4. sırada bulunuyor.
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