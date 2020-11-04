Leclerc, Schumacher'i gelecekte Ferrari'de görmek istiyor

Mick Schumacher, şu anda Formula 2'yi ilk sırada götürüyor ve Bahreyn'de iyi performansını devam ettirmesi halinde şampiyonluğunu ilan edebilir.

Schumacher'in gelecek yıl Alfa Romeo ile F1'e adım atması bekleniyordu ancak İtalyan ekip mevcut sürücülerini korumayı seçti.

Schumacher'in şimdi Haas'la F1'e geçmesi bekleniyor ve eğer iyi performans gösterebilirse gelecekte Ferrari kapıları kendisi için açılabilir.

2024 sonuna kadar Ferrari ile anlaşması bulunan Leclerc, gelecekte Schumacher'i Ferrari'de görmeyi umduğunu söyledi.

Leclerc, "Neden olmasın? Elbette kararı ben vermiyorum ama bir gün Ferrari'ye gitmesini istiyorum."

"Mick harika bir sürücü ve umarım onu ​​gelecek yıl Formula 1 padokunda görürüz." dedi.

Mick Schumacher, Alfa Romeo Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images Mick Schumacher, Ferrari Sürücü Akademisi Fotoğraf: Ferrari

Sport Bild'deki röportajının devamında 2020 sezonu hakkında konuşan Leclerc, hedefinin bu yılı dördüncü sırada bitirmek olduğunu söyledi.

Monakolu pilot, “Amacım sezonu dördüncü sırada bitirmek. Sezon sonunda ilk üçe girmek gerçekçi değil. Matematiksel anlamda şansım olduğundan bile şüpheliyim, ancak dördüncülük iyi bir sonuç ve bunu başarmak için her şeyi yapacağım."

"Ama bunun zor olacağını biliyorum." dedi.