Leclerc: "Şanssız değiliz, sadece tempomuz yok"

Ferrari pilotları, Silverstone'daki yarışa 4. ve 5. sırada başlasalar da yarışta geriye düşerek 9. ve 10. sıraları elde ettiler.

Yarıştan sonra elde ettikleri sonucun 'kötü şanstan' kaynaklanıp kaynaklanmadığı sorulduğunda Leclerc, şunları söyledi: "Dürüst olmak gerekirse, tempoya sahip olmamak bizi her türlü durumu yönetmek için çok zor bir duruma sokuyor, bu yüzden kötü şans gibi görünüyor."

"Elbette güvenlik aracının zamanlaması bizim için iyi değildi ve diğer birçok pilot için faydalı oldu. Ama bizim asıl sorunumuz tempomuzun olmamasıydı. Mercedes ve McLaren bizden daha güçlüydü."

"Yarışın ilk bölümünde George'u [Russell] geride tutmayı başardım, sonra sanırım George pite girip bizi geçmesin diye pite girdik ama bu çok erkendi ve ben zorlamaya başladıktan sonra güvenlik aracı geldi çıktı ve pek çok pilot tarafından geçildik."

Yarış temposunun neden kötü olduğu sorulduğunda ise Monakolu pilot, "Bunu anlamak çok zor ama bu pistin bizim için en kötü pistlerden biri olacağını biliyorduk. Yüksek hızlı virajlar aracın zayıf yönlerinden biri."

Charles Leclerc, Ferrari SF-23, is filmed in the paddock Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

"Dün bu kadar yakın olmak olumlu bir sürprizdi, ancak yarışta çok zorlandık ve zorlandığımız yerler çoğunlukla yüksek hızlı virajlardı. Bu yüzden yüksek hızlı virajlar için çok fazla geliştirme yapıyoruz ve umuyorum ki bir sonraki pistin özellikleri aracımıza biraz daha iyi uyacak."

McLaren, Britanya Grand Prix'sinde Lando Norris ile ikinciliği alarak sezonun ilk podyumunu elde etti. Woking merkezli takımın performansının kendilerini şaşırtıp şaşırtmadığı sorulduğunda Leclerc, Avusturya'da zaten şaşırttıklarını belirtti.

"Geçen hafta sonu Avusturya'da zaten şaşırtmışlardı ama bu hafta sonu daha da büyük bir adım atarak harika bir iş çıkardılar. Yüksek hızlı virajlarda güçlü olduklarını Avusturya'da gördük ve burada güçlü olmalarını bekliyorduk ama bu kadarını beklemiyorduk. Harika bir iş çıkardılar ve şimdi onları en azından yüksek hızlı virajlarda yakalamaya çalışmamız gerekiyor."