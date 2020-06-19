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Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "Sanal yarışlar sürüşümü geliştirmese de zihinsel anlamda beni güçlendirdi"

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Leclerc: "Sanal yarışlar sürüşümü geliştirmese de zihinsel anlamda beni güçlendirdi"
Ekleyen:
, Editör
19 Haz 2020 17:52

Charles Leclerc, sanal yarışların sürüşünü geliştirmediğini itiraf etse de, zihinsel anlamda eskisine kıyasla daha iyi olduğunu da itiraf etti.

Charles Leclerc perşembe günü Maranello fabrikasında SF1000'in direksiyonuna geçti ve fabrikadan Fiorano pistine kadar aracı sürdü.

Monakolu pilot Şubat ayından sonra ilk kez F1 aracının direksiyonuna geçerken, bundan ötürü duyduğu mutluluğu dile getirmişti.

SoyMotor.com'a konuşan Leclerc, bu sürüşten dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi ve koronavirüs arasında sık sık sanal yarışlarda yer almasının zihinsel anlamda kendisine güç verdiğini belirtti.

"Kesinlikle eve dönüyormuş gibi hissettim. Sanırım hayatım boyunca evimden çok araçlarda vakit geçirdim çünkü sürücüler her zaman seyahat ediyorlar, test yapıyorlar, kartingde, farklarda araçta veya başka şeylerde yarışıyorlar. Geri dönmek çok iyi. Bu adrenalini ve sevdiğim hız hissini çok özledim"

"Açıkçası bu sürüş (Maranello'daki) etkileyiciydi, çok uzun zaman olmuştu. Maranello'nun bu özel caddelerinde, sadece caddede bile olsa F1 aracının direksiyonuna geri dönmek güzeldi. İyi bir gün geçirdik. Henüz aracı zorlamadım, ama yakında sezon başlayacak ve yakında yapacağım zorlayacağım. Bu yüzden artık araca dönmek ve sınırları zorlamak istiyorum."

"Sanal yarışlar yaparak sürüşünüzü geliştireceğinizi düşünmüyorum, ancak zihniyetin tam olarak aynı olduğunu ve eğer doğru şekilde çalışıyorsanız, simülatörde sağlam bir iş yaptığınız takdirde gerçekte de aynı olacağını düşünüyorum."

"Çünkü zihniyet ve sıralama turlarındaki baskı, oynarken ve gerçek hayatta olanla tam olarak aynı. Bu yüzden sezon başladığında zihinsel olarak hazır olmak için çok yararlı olduğunu düşünüyorum."

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Editör Kemal Şengül

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