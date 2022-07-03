Leclerc: "Şampiyonluk savaşında çok fazla puan kaybediyoruz"

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Ferrari pilotu Charles Leclerc, güvenlik aracı öncesinde yarışı lider götürüyordu fakat takımın kendisini pite almamasıyla son bölümde geriye düştü.

Monakolu pilot, Fernando Alonso'nun baskısına rağmen önde kalsa da, dördüncü oldu ve hafta sonunu podyumsuz kapattı.

Yarışın ardından Mattia Binotto, Leclerc'in yanına giderek kendisine bir şeyler anlatmaya başladı.

Binotto ile konuştuğu ana değinen Leclerc, "Çok fazla şey olmadı. Mattia beni sadece biraz neşelendirmeye çalıştı çünkü gerçekten çok hayal kırıklığına uğramıştım."

"Neden lastik değiştirmediğimizi henüz bilmiyorum ama elbette bunun hakkında konuşacağız."

"Takım benden dışarıda kalmamı istedi. Buna uymadığım sürece içeri giremezdim, yani durum bu." dedi.

Binotto'nun kendisini neşelendirmekte başarılı olup olmadığı sorusuna ise Leclerc, "Beni neşelendirmeye çalıştı hepsi bu. Denedi fakat tabii ki hayal kırıklığım gerçekten çok büyüktü."

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"İnişler ve çıkışlarla dolu bir yarıştı. İlk turda ön kanadım kırıldı ve sonra her şeyin bittiğini düşündüm çünkü çok fazla önden kayma yaşıyordum. Fakat ayarlarla biraz oynadım ve ön tarafı biraz daha güçlendirmeyi başardım."

"Sonrasında hız geri döndü ve çok güçlüydük. Galibiyetin giderek daha mümkün olduğunu hissettim ama bu kez de güvenlik aracı çıktı. Hepsi bu kadar, gerçekten sinir bozucu."

"Son yarışlar benim için pek iyi geçmemiş olabilir fakat her geçen yarış, bunların beni pek fazla etkilemediğini gösteriyorum. Yine de bilirsiniz, böyle anlara sahip olmamayı tercih ederim çünkü çok fazla puan kaybediyoruz." dedi.

Leclerc, güvenlik aracından sonra Lewis Hamilton'ın önünde kalmak için her şeyi yaptığını söyledi.

"Ne kadarını görebildiniz bilmiyorum ama sınırdaydım ve pozisyonumu korumaya çalışmak için her şeyimi veriyordum. Bunu yapmak zorundaydım. Bu şartlarda bundan daha iyisini yapabileceğimi sanmıyorum. Eğlendim ama aynı zamanda hayal kırıklığına da uğradım."

"Sınırdaydım ve bunu yapmam gerekiyordu. Kullanılmış lastiklerle çok zor bir pozisyondaydım. Bu yüzden mümkün olan her şeyi yapmak zorunda kaldım. "

"Copse'ta yan yana geldiğimiz an çok zordu ve aslında virajı geçtikten sonra aynama baktım ve geçen yılı hatırladım. Neyse ki kötü bir şey olmadı."

Leclerc, kullanılmış lastiklerle pistte kalınca, bunu kaybedilen bir savaş olarak görüp görmediği sorusuna, "Bunu düşündüm ama pes etmedim. Her şeyin mümkün olduğunu düşündüm ve sonuna kadar her şeyimi verdim. Yeterli değildi ama çok zor olacağını bilmeme rağmen son tura kadar buna inandım." dedi.

Yaşananların ardından takıma olan güvenini kaybedip kaybetmediği sorusuna Leclerc, "Hayır." yanıtını verdi.