Leclerc: "Şampiyonluk savaşı vermeye hazırım"
Charles Leclerc, 2022 yılında edindiği tecrübenin de yardımıyla bu yıl şampiyonluk savaşı vermeyi umut ediyor.
Charles Leclerc, Formula 1 kariyerinde ilk kez 2022 yılında şampiyonluk savaşı verdi fakat bu şampiyonluk savaşını farklı sebeplerden ötürü mutlu sona çeviremedi.
Yine de bu ilk deneyimden çok şey öğrendiği ve eğer Ferrari kendisine iyi bir araç verirse, yeni sezonda daha da gülü olabileceği düşünülüyor.
Monakolu pilot da bu yıl edindiği tecrübenin, yeni sezonda kendisine yardım edeceğini ve şampiyonluk savaşı vermeyi umduğunu söyledi.
Fakat bunun için öncelikle iyi bir araca sahip olması gerektiğinin farkında.
Leclerc, "2022'de şampiyonluk mücadelesi vermenin deneyimi, bu yıl bize yardım edecek."
"Geçen yılki gibi çalışmalı, hatalardan kaçınmalı, daha iyi performans göstermeli ve takım olarak daha iyi çalışmalıyız."
"Eğer Red Bull ve Mercedes ile eşit şartlarda mücadele edebilirsek harika olacak."
"Bu, mücadeleye büyük renk katacak ve şahsen kendimi buna hazır hissediyorum." dedi.
Ferrari yeni sezonda Leclerc ve Carlos Sainz ikilisiyle yarışmaya devam edecek fakat takım patronu değişiyor ve bu da takım içi dinamiklerine etki edebilir.
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