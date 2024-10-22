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Formula 1 Amerika GP

Leclerc, şampiyonluk hakkında: "İmkansız hale gelene kadar buna inanacağım"

Charles Leclerc bu sezon şampiyonluk kazanma şansını imkansız olarak görmüyor.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Güncel:
Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Fotoğraf: Ferrari

Charles Leclerc pazar günkü yarışta zafere ulaşarak bu sezonki üçüncü galibiyetini alırken, Max Verstappen ve Lando Norris sırasıyla üçüncü ve dördüncü oldular.

Leclerc şu anda şampiyonada Verstappen'in 79 puan gerisinde ve düşük de olsa şampiyonluğu elde etme şansı var.

Bu yıl pilotlar şampiyonluğunu kazanma ihtimali sorulduğunda Leclerc, "Yani, asla asla dememeliyiz." şeklinde yanıt verdi.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Ancak Leclerc, Ferrari'nin takımlar şampiyonu olma olasılığının çok daha yüksek olduğunu kabul etti.

"Sezon sonuna kadar her şeyi mükemmel yapar ve McLaren'dan daha iyi olursak şampiyonluğu elde edebiliriz."

"Pilotlar şampiyonluğu için ise her şeyi mükemmel yapsak bile biraz şansa ihtiyacımız olacak. Ama yine de matematiksel olarak imkansız hale gelene kadar buna inanacağım."

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