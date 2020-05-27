Leclerc: "Şampiyonluk için daha çok çalışmam gerekiyor"

Charles Leclerc, 2018 yılında Formula 1'e adım attı ve önce Alfa Romeo'da, sonra da Ferrari ile birer tam sezon mücadele etti.

Monakolu pilot şimdiye kadarki 42 yarışta 2 galibiyet, 7 pole pozisyonu, 4 en hızlı tur ve 10 podyum yakalarken, 246 tur da lider gitmeyi başardı. Genç sürücü 8.31'lik bir ortalama grid pozisyonu yakaladı. Yarış sonuçlarına bakıldığında ise bu ortalama 7.14'tü.

Bu yıl Ferrari'nin şampiyonluk savaşı verip veremeyeceği bilinmiyor ancak gelecek yıl Sebastian Vettel'in ayrılığıyla Leclerc'in takım içerisinde "lider" pozisyonuna yükseleceği düşünülüyor.

Leclerc, kendisinden beklentileri bildiğini söylese de, şampiyonluk için daha fazlasını yapması gerektiğinin farkında olduğunu belirtti.

Sky Sports İtalya'ya konuşan Leclerc, "Dünya şampiyonu olmaya hazır mıyım? Bunun için daha çok çalışmam gerekiyor. Kaydettiğim ilerlemeden ve gelişimimden memnunum."

"Ama yapmam gereken çok fazla şey var. Hâlâ çalışmaya ve gelişmeye devam etmeliyim. Umarım bir gün bunu başaracağım." dedi.

Leclerc, yeni sezon için heyecanlı.

"Uyumaya gidiyorum ve kafamda sadece bir tek fikirle uyanıyorum; araç sürmek."

"Yarışmayı gerçekten çok özledim. Tekrar başladığımız zaman yeterince hazır olabilmek için her zamankinden daha fazla antrenman yapıyorum."

Son olarak üçüncü olduğu sanal Monaco GP ile ilgili de, "Eğlenceliydi ama gerçeklik farklı bir şey. Umarım çok yakında Monte Carlo'da, gerçek bir araçla yarışabilirim. Özel bir duygu, açıklanması zor. Bunlar, çocukken okula gittiğim yollardı. Şimdi bir Ferrari ile geçiyorum. Bu, gerçekten heyecan verici." dedi.

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