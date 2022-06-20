Leclerc: "Şampiyonluk hâlâ mümkün"

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Leclerc, Kanada GP hafta sonunda güç ünitesi değiştirdiği için grid cezası almıştı ve yarışa Tsunoda'nın önünde 19. sırada başladı.

Ferrari pilotu, güvenlik aracının da yardımıyla Alpine pilotlarını geride bıraktı ve beşinci sırada finiş gördü. Leclerc böylece hafta sonunu 10 puanla kapattı ve günün pilotu seçildi.

Leclerc, yarışın ardından şunları söyledi: "Yarış başlangıçta moral bozucuydu çünkü DRS treni içindeydim ve hiçbir şey yapamadım. Sadece sabırlı olmam ve beklemem gerekti."

"Yarışın yarısına geldiğimizde önümde Ocon vardı ve lastikleri çok daha tazeydi. 10. virajın çıkışında çok hızlıydı."

"Ben de çekiş sıkıntısı yaşıyordum, geçiş yapmak için yeterli değildi. Daha sonra trafik olmadan pite gelebilecek fark oldu ve pit stopta bir sorun yaşadık. Bu bana pahalıya mal oldu çünkü sonrasında DRS'in aktif olduğu dört araçlık küçük bir trenin arkasında kaldım."

"O noktada daha fazla risk aldım, eğlenceliydi ve beşincilik, bugün olabilecek en iyi sonuçtu."

Kanada GP'nin ardından Leclerc ile Verstappen arasındaki puan farkı 49 oldu.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Leclerc, Verstappen ile aradaki farkın açılması hakkında şunları ekledi: "Bu beni motive ediyor çünkü araçta tempo olduğunu biliyorum. Endişeli değilim. Temiz bir hafta sonu geçirmek ve güçlü olduğumuzu göstermek için son derece motiveyim. Umarım Silverstone'da bunu yapabiliriz."

"Yatağa her zaman şampiyonluğun elde edilebilir olduğunu düşünerek giriyorum. Max'ın kaç puan gerisindeyim? 49. İki galibiyet var. Kolay olmayacak ama kendimize odaklanmamız gerekiyor."

"Dayanıklılık problemleri yaşayan tek takım biz değiliz. Bu iyi olduğumuz anlamında gelmiyor ama eğer doğru yaparsak, yeniden öne geçecek performansımız var. Bunu yapmak için çalışmalıyız."

Leclerc, şampiyonluğun dayanıklılık ile kazanılıp kazanılamayacağı sorulduğunda şu cevabı verdi: "Bugün Red Bull'un da bazı problemler yaşadığını gördük. Yani dayanıklılık kesinlikle büyük bir şey."

"Red Bull'da neler olduğuna dair bir şey diyemem ama tüm takımların problemleri var. Ayrıca Mercedes de geri geliyor. Yani kesinlikle uzun bir şampiyona olacak."