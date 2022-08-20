Leclerc, şampiyonluğa inanmaya devam ediyor

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İlk 13 yarışın ardından Ferrari, hem takımlar hem de pilotlar şampiyonasında liderliği Red Bull'a kaptırmış durumda.

Pilotlar şampiyonasında Max Verstappen'in ciddi bir üstünlüğü bulunurken, bazıları artık Hollandalı pilotun şampiyonluğu bu noktadan vermeyeceğini düşünüyor.

Yine de Ferrari'nin bu yılki performansı ümit vericiydi ve bundan ötürü umutlarını tamamen kaybetmiş değiller.

Bu yıl yedi pole pozisyonu alan Charles Leclerc, eğer her şeyi doğru yaparlarsa, şampiyon olabileceklerine inanıyor.

Leclerc, "Takım son yıllarda çok değişti ve artık farklı bir konumdayız. Son birkaç yıl bizim için çok zordu."

"Galibiyet savaşı verebilmek adına, geçen yıldan bu yana harika bir adım attık ve hedefimiz dünya şampiyonluğu olmaya devam ediyor."

"Şu anda şampiyonluğu kazanmak için gereken temele sahip olduğunuzu düşünüyorum."

"Yapmamız gereken tek şey, her şeyi bir araya getirmek."

"Bu yıl dayanıklılık problemleri nedeniyle çok fazla puan kaybettik. Eğer yılın geri kalanında tüm bu sorunları yaşamazsak, her şey mümkün. Şahsen pozitifim."

"Şimdi daha zor olsa bile hedefim aynı: Şampiyon olmak istiyorum." dedi.