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Formula 1 / Abu Dhabi GP / Son dakika

Leclerc, şampiyonada Verstappen'i geçmek için risk alacak

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Leclerc, şampiyonada Verstappen'i geçmek için risk alacak
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
30 Kas 2019 18:35

Ferrari pilotu Charles Leclerc, sezonun Max Verstappen'in önünde tamamlayabilmek için Abu Dhabi GP'nin startında risk alacağını söyledi.

Leclerc, bugünkü sıralamalarda 3. olan Max Verstappen'in ardından 4. oldu ve şampiyonada onun 11 puan gerisinde 4. sırada yer alıyor.

Leclerc'in şampiyonada 3. olabilmesi için yarışı ilk 4 sırada tamamlaması ve Verstappen'in ona karşı 12 ya da daha fazla puan geride kalması gerekiyor çünkü Leclerc'in 11 puan fazla alması Verstappen'in daha fazla galibiyet alması nedeniyle yeterli olmayacak.

Leclerc, "Yarış startında biraz risk alacağım. Biraz risk almam gerekiyor. Şampiyonayı Max'in önünde tamamlamam lazım."

"Kesinlikle ilk turlarda her şeyimi vereceğim. Yarın kaybedecek çok fazla şeyim yok."

"Max ile şampiyona üçüncülüğü için mücadele ediyoruz. Yarışa yan yana başlıyoruz. Bu açıdan heyecan verici bir yarış olacak." dedi.

Seansın son bölümünde zamanın yetişmemesi nedeniyle tur atamaması için Leclerc, "Turunu tamamlayamayan tek isim bizdik. Bu gerçekten kötü oldu."

"Herkes son sektörde yavaşladı ve tura Seb'in 0.2 sn gerisinde başlamaktan başka bir çaremiz kalmadı. Bir şey değişmeyecekti, sonucu iyileştiremezdik."

"Onun arkasında kaldım ancak zamanın yakın olacağını biliyordum. Turun başında, 3. virajın çıkışında 5 sn fark bırakmam gerektiği söylendi. Ancak o aralıktan daha yavaş gidiyorduk."

"Geride ne kadar zaman kaldığını biliyordum. Seb'i geçmek istemedim çünkü bu adil olmazdı ancak yaşananların tekrarlanmaması için analiz etmemiz lazım." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Abu Dhabi GP
Alt-etkinlik Yarış
Pilotlar Charles Leclerc , Max Verstappen Şimdi al
Takımlar Red Bull Racing Şimdi al , Scuderia Ferrari
Editör Scott Mitchell

Yarış merkezi

Abu Dhabi GP

Abu Dhabi GP

28 Kas - 1 Ara
Yarış Başlangıç:
18 Saat
:
13 Dakika
:
30 Saniye
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
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 İçerik
FP1
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
04:00
13:00
FP2
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
08:00
17:00
FP3
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
05:00
14:00
Q1
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
08:00
17:00
Yarış
Paz 1 Ara
Paz 1 Ara
08:10
17:10
Son sonuçlar Puan Durumu

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