Leclerc, şampiyonada Verstappen'i geçmek için risk alacak

Leclerc, bugünkü sıralamalarda 3. olan Max Verstappen'in ardından 4. oldu ve şampiyonada onun 11 puan gerisinde 4. sırada yer alıyor.

Leclerc'in şampiyonada 3. olabilmesi için yarışı ilk 4 sırada tamamlaması ve Verstappen'in ona karşı 12 ya da daha fazla puan geride kalması gerekiyor çünkü Leclerc'in 11 puan fazla alması Verstappen'in daha fazla galibiyet alması nedeniyle yeterli olmayacak.

Leclerc, "Yarış startında biraz risk alacağım. Biraz risk almam gerekiyor. Şampiyonayı Max'in önünde tamamlamam lazım."

"Kesinlikle ilk turlarda her şeyimi vereceğim. Yarın kaybedecek çok fazla şeyim yok."

"Max ile şampiyona üçüncülüğü için mücadele ediyoruz. Yarışa yan yana başlıyoruz. Bu açıdan heyecan verici bir yarış olacak." dedi.

Seansın son bölümünde zamanın yetişmemesi nedeniyle tur atamaması için Leclerc, "Turunu tamamlayamayan tek isim bizdik. Bu gerçekten kötü oldu."

"Herkes son sektörde yavaşladı ve tura Seb'in 0.2 sn gerisinde başlamaktan başka bir çaremiz kalmadı. Bir şey değişmeyecekti, sonucu iyileştiremezdik."

"Onun arkasında kaldım ancak zamanın yakın olacağını biliyordum. Turun başında, 3. virajın çıkışında 5 sn fark bırakmam gerektiği söylendi. Ancak o aralıktan daha yavaş gidiyorduk."

"Geride ne kadar zaman kaldığını biliyordum. Seb'i geçmek istemedim çünkü bu adil olmazdı ancak yaşananların tekrarlanmaması için analiz etmemiz lazım." dedi.