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Formula 1 / Türkiye GP / Son dakika

Leclerc: "Şampiyonada ilk beşe girmemiz çok zor"

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Leclerc: "Şampiyonada ilk beşe girmemiz çok zor"
Ekleyen:
, Editör

Ferrari pilotu Charles Leclerc, şampiyonada ilk beşe girmelerinin çok zor olduğunu düşünüyor.

Ferrari şu anda şampyionayı altıncı sırada götürüyor ve Renault, McLaren ile Racing Point'in gerisinde kalmış durumda.

Leclerc, İstanbul'da şöyle konuştu: "İstanbul Park, simülatörde oldukça güzel bir pist gibi görünüyor. Yarın gerçek anlamda sürüş yapmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Yarın bu yeni pisti keşfetmek harika olacak. "

Geliştikleri göz önüne alındığında şampiyonada ilk beşe girme ihtimalleri olup olmadığı sorusuna Leclerc şöyle yanıt verdi: "Bu zor bir soru. Bu soruyu tam olarak cevaplamak zor. Her şeyden maksimumu aldığımızda, oldukça rekabetçi görünüyoruz, tam olarak olmamız gereken yeri biliyoruz. Gerçekçi olmaz gerekirse, onlar her şeyi mükemmel yaparsa bunu yapmak bizim için zor olacak. Geçmişte bazı fırsatlarımız oldu. İstikrarlı bir şekilde hazır olursak, gelecekte de fırsatlarımız olacaktır. Umarım onları yakalayabiliriz, ama şu anda her hafta sonu sahip olduğumuz şeyi en üst düzeye çıkarmaya çalışıyoruz ve bu yüzden kendimize daha fazla odaklanıyorum. Ve sonra onları yakalamayı başarırsak, bunu bir bonus olarak görüyorum, ancak oldukça zor olabileceğini düşündüğüm için onları hedeflemiyoruz."

"Yıla baktığımda, kendi açımdan mutluyum, sezon başından beri bir sürücü olarak geliştim ve bundan memnunum. Özellikle yarışta lastikleri yönetme açısından, geçen yıl çok zorlanmıştım, hatta en zayıf noktalarımdan bir tanesiydi. Bu konuda çok çaba sarf ettim ve şimdi daha iyi görünüyor. Ayrıca en zor anlarda sizinle çalışan insanlarla daha da yakınlaşıyorsunuz, ki şu anda tam olarak bu oluyor. Bu yüzden takıma, olmak istediğimiz yere ulaşmak için mümkün olduğunca çok yardım ediyoruz. Bence bu, takımla gelecek için bazı güçlü bağlar yaratıyor, ki bu iyi. Umarım bu zor durum olabildiğince kısa sürer. "

"Bu durum bence  beni kesinlikle daha iyi bir sürücü yaptı. Çünkü zor durumda bazen, kendimi farklı şekillerde kontrol ettim. Kendime odaklanıyorum, gelişmeye çalışıyorum, her ne kadar podyum veya galibiyet için savaşamasak bile sonunda benim için önemli olan bu. Ayrıca sabır açısından da geçmişte çok sabırlı bir adam olduğumu düşünmüyorum. Ama şimdi bu durumda öyle olmam gerekiyor. Ve şahsen bunu geliştirmiş gibi hissediyorum."

"Bu yüzden kesinlikle sezonun başında olana kıyasla daha güçlü bir pilotum. Şu an içinde bulunduğumuz durumla mı ilgili, tam olarak emin değilim. Fakat yaklaşımım gerçekten değişmedi, çünkü sonunda her zaman zayıf noktalarımı analiz etmeye ve bunları geliştirmeye çalışıyorum."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Türkiye GP Biletler
Editör Kemal Şengül

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