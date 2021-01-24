Leclerc, Sakhir'de Russell'ın kazanmasını beklemiş

Russell, Sakhir GP'si hafta sonunda inanılmaz bir performans koyarak Cumartesi gününü ikinci sırada tamamlamıştı ve Pazar günkü yarışın büyük bir kısmını lider olarak götürmüştü.

Ancak Mercedes'in güvenlik aracı periyodunda çuvallamasının ve daha sonrasında lastik patlatmasının ardından Russell, yarışı dokuzuncu sırada tamamlayarak F1'deki ilk puanlarını almıştı.

Her ne kadar Leclerc, Russell için oynayabileceği bahsi kaybetmiş olsa da Ferrari sürücüsü, eski rakibinin galibiyet şansını - özellikle İngiliz pilotun geçici takım arkadaşı Valtteri Bottas'a göre - daha şevkli bir şekilde yakalamış olmasından dolayı şaşırmadığını söyledi.

İtalyan gazetesi Il Giornale ile yaptığı röportajda konuşan Leclerc, Russell'ın Sakhir performansı hakkında şunları söyledi: "Sanırım bazıları bundan şüphe duydular."

"Ben onun galibiyetine bahis oynayabilirdim ve bunu söylediğimde pek çok kişi güldü."

"George'u karting günlerinden beri tanıyorum ve ne kadar hızlı olduğunu biliyorum. 2011'de onunla takım arkadaşı olduk ve belirli şeyler değişmez. 10 sene sonra bile, eğer hızlıysanız hızlı kalmaya devam edersiniz."

Max Verstappen ve Lando Norris'in yanında Leclerc ve Russell, Lewis Hamilton, Sebastian Vettel ve Fernando Alonso (ikinci defa) spordan emekli olduklarında onların yerine geçebilecek olan iki Formula 1 süperstarı olarak insanların karşısına çıkıyorlar.

Monacolu sürücü açıklamalarına şu şekilde devam etti: "Hepimiz Formula 1'de iyi sonuçlar almak için gerekli yeteneğe sahibiz, sonrasında pek çok şey bu sonuçları alıp alamamıza etki edecek. Hepimiz, sampiyonluk için mücadele edebileceğimiz doğru araçlara sahip olduğumuzda nasıl olacağız onu görmeliyiz."

Kendi geleceği hakkında ise Leclerc'in dikkat etmesi gereken durum, 2021'de iki senelik kontrat ile takıma katılacak olan Carlos Sainz'a rağmen, Ferrari'nin büyük umudu olarak kalıp kalmaması olacak.

23 yaşındaki sürücünün 2020'de Sebastian Vettel'e karşı Scuderia'nın dominant pilotu olması konusunda hiçbir şüphe yoktu ve Monacolu pilot, İspanyol Sainz ile de benzer çalışma ilişkisine sahip olmayı bekliyor.

Leclerc konu hakkında şunları söyledi: "Bence şu anda takım arkadaşımla beraber pist üstü ve pist dışında olan ilişkimin farklılığını anlamış durumdayım. Bence Carlos da bunu görüyor. Kaskımızı taktığımızda hepimiz pistteki en hızlı pilot olmak istiyoruz."