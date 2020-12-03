Leclerc ve Vettel, Bahreyn'deki ikinci yarışın çok yakın geçmesini bekliyor

Bu hafta sonu F1'e ev sahipliği yapacak Sakhir pistinin oval düzeni kullanılacak ve bu pistte sadece 11 viraj var.

Pist sadece 3.5 kilometre ve bir turun yaklaşık 54-55 saniye sürmesi bekleniyor.

Vettel şöyle konuştu: "Bahreyn'deki ikinci yarış, geçen hafta sonu yapılan yarışa kıyasla çok daha farklı bir düzen olan dış pistte yapılacak. Bu, çok daha farklı bir hisse sahip olacağımız anlamına geliyor."

"Pistin yüksek hızlı yapısına uyması adına daha düşük yere basma gücü ile yarışmamız gerekecek, ancak geçen hafta sonu kullandığımız lastik seçimlerinin aynısıyla beraber doğru ayarları bulmak zor olacak."

"Tabii ki virajların pek çok tanıdık gelecek ama bu kadar kısa bir turda trafik büyük bir sorun olacak ve seanslar çok yoğun geçecek."

Charles Leclerc, Ferrari Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Sıralama turlarındaki farklar muhtemelen çok daha yakın olacak ve kim bilir? Belki yeni pist Pazar günü bazı sürprizler getirebilir. "

Charles Leclerc ise şunları ekledi: "Bu alışılmadık sezonda, bir kez daha kendimizi arka arkaya ikinci kez aynı yerde buluyoruz. Ama ilk kez aynı pistte olup, farklı bir düzende yarışacağız. Birkaç yıl önce burada daha uzun versiyonu kullanmışlardı, ancak bu sefer sadece 11 virajlı, kısa ve çok hızlı bir düzende yarışacağız."

"Bence böyle bir pistte araçlar, özellikle orta gruptakiler arasındaki fark minimum olacak ve her ondalık fark yaratabilir."

"Yarış 87 turun üzerinde olacak, ki bu alıştığımızdan çok daha yüksek bir rakam. Özellikle sıralama turlarında ve yarışta trafik açısından neler olacağını merak ediyorum."