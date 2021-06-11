Leclerc: "Sainz'la farklı bir ilişkimiz var"

Ferrari bu yıl Vettel'in yerine Sainz'ı getirmiş ve 26 yaşındaki sürücünün gelişiyle beraber tarihin en genç Ferrari sürücü kadrolarından birisi oluşmuştu.

23 yaşındaki Leclerc, Sainz'ın gelişinin ve daha genç oluşunun takım içerisinde farklı bir atmosfer yarattığını düşünüyor.

Leclerc, Azerbaycan Grand Prix'si öncesinde Channel 4'e verdiği demeçte, "Carlos ile farklı türde bir ilişkiye sahibiz çünkü o benim yaşıtım, bu yüzden güldüğümüz ve komik bulduğumuz şeyler aynı."

“İkimizin de ilgi alanları aynı. Neredeyse yaptığımız her şeyde rekabet ediyoruz ve şu anda her şey yolunda gidiyor.” dedi.

Monakolu pilot, son iki yarışa pole pozisyonundan başladı ve Ferrari'nin genel anlamda gelişmeye başladığı görülebiliyor.

Ferrari'nin Red Bull ve Mercedes'e kıyasla temposu sorulduğunda Leclerc, "Hâlâ oldukça uzaktayız."

"Formula 1'de bir şeyler yapmak zaman alıyor ve İspanya gibi normal bir pistte olan farka bakarsanız onlardan hâlâ çok uzaktayız. Yani daha yapılacak çok iş var."

"Öte yandan yeni düzenlemelerle beraber 2022'de oldukça büyük bir fırsat olacağını düşünüyorum, bu yüzden mümkün olan en iyi şekilde başlamak bizim için çok önemli olacak.” dedi.

Mercedes ve Red Bull'un bu yılki yakın rekabeti sorulduğunda Leclerc, çok takımlı savaşların gelecekte sporun bir parçası olmaya devam etmesini istiyor.

"Sıkı bir rekabet olmasını umuyorum. Bu yöne doğru gidildiğini hissediyorum. Mevcut araçlarda Mercedes ve Red Bull'un önde olduğunu görebiliyorsunuz, ardından boşluk var ve sonrasında tüm orta grup araçları var, hepimiz çok yakınız."

"Umarım gelecek yıl kurallar biraz daha basit olur, araçları gelişiminde neler yapabileceğimiz konusunda biraz daha z özgürlük olur, umarım tüm araçlar birbirlerine daha yakın olur."

"Taraftarların istediği şey bu ama aynı zamanda sürücüler olarak istediğimiz şey de bu. Çünkü araca bindiğimizde fark yaratmak istiyoruz. Bugün bu mümkün değil çünkü fark yaratan şey daha çok araç."

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images