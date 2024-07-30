Leclerc'in, Williams'a geçişi doğrulanan Sainz'a mesajı

Carlos Sainz, İtalyan deviyle dört yıl geçirdikten sonra bu sezon başlamadan önce Ferrari’den ayrılacağını biliyordu.

Takım patronu Frederic Vasseur'ü, 29 yaşındaki Sainz’ın bu sezonun sonunda takımdan ayrılması gerektiğine ikna edebilecek çok az pilot vardı.

Ne yazık ki Lewis Hamilton kariyerini Ferrari'de sonlandırmak istediğine karar verdi ve bu da kısa süre önce takımla yeni bir uzun vadeli anlaşma imzalayan Charles Leclerc ile birlikte Sainz’ın koltuğunu kaybetmesi anlamına geliyordu.

Sainz, 2024 sezonundan sonra da galibiyetler için mücadeleye devam edebilmesi için başka bir üst düzey takımda bir koltuk açılmasını umuyordu.

Bir önceki Suudi Arabistan yarışında apandisit ameliyatı olduktan sonra Avustralya'da gösterdiği performans, İspanyol pilotun yeteneklerini ortaya koydu.

Ancak, Mercedes'in Hamilton'ın yerine geçecek ismi hala açıklamamış olmasına rağmen, Sainz’ın bir sonraki yarış koltuğu için padoğun daha aşağısına bakması gerektiği kısa sürede anlaşıldı.

Sainz, sonunda Williams'ı seçti ve gelecek yılın başında Logan Sargeant'ın yerine Alex Albon’a katılacak.

Kalem kağıda dökülmeden önce Vowles ve Sainz arasında konuşmalar yapıldı ve bu, Sainz’ı takıma katılmaya ikna etmede bir rol oynamış olabilir.

Vowles, Sargeant’ın en azından kısa vadede takımla yarışmaya devam edeceğini doğrulasa da Amerikalı pilotun Formula 1’deki süresi sona erecek gibi görünüyor. Sargeant, gelecek yıl için IndyCar takımları tarafından aranıyor.

Charles Leclerc, Carlos Sainz Williams’a katılacağını doğruladıktan sonra Instagram üzerinden ona bir mesaj gönderdi.

Kalan 10 yarışta, hala kazanılabilecek olan Takımlar Şampiyonası ile diğer ilk üç takıma meydan okumaya çalışacaklar.

Haber ortaya çıktığında sosyal medyada paylaşım yapan Leclerc, “Gelecek yılki yeni maceran için en iyisini diliyorum Chili. Takım arkadaşı olarak özel anlar yaşamak için hâlâ yarım sezonumuz var.” dedi.

Sainz, takım arkadaşına yanıt vererek, “Birlikte 10 yarış daha, bunlardan en iyi şekilde yararlanalım!” dedi.

Yeni takım arkadaşı Albon da Instagram üzerinden Sainz’a bir mesaj göndererek, “Takıma hoş geldin,” dedi ve Sainz da daha önce Albon’un da apandisit ameliyatı nedeniyle yarışları kaçırmış olmasıyla ilgili şaka yaparak kendilerini “Apandissiz takım” olarak adlandırdı.

Williams'ın gelecek yıl Sainz ve Albon'u bir araya getirerek müthiş bir iş çıkardığını inkar etmek zor.

Sainz yarış kazanan yetenekli bir sürücü ve Albon'un Max Verstappen'le birlikte yarışmanın baskısına uyum sağlamaya çalışırken koşulların aleyhine işlese de Formula 1 kariyerinde iki yıldan kısa bir süre içinde Red Bull'un üst düzey takımına terfi etmesinin bir nedeni var.

Ancak Williams, 14 yarış hafta sonunun ardından şu anda dört puana sahip ve bu yıl Takımlar Şampiyonası'nın en alt sırasında yer almaktan sadece Sauber’in son derece kötü performansı nedeniyle kaçınabildi.

James Vowles’un gelecekte takım için büyük planları var ve Sainz’la anlaşmak dışında, Grove’daki fabrikalarındaki personellerini iyileştirmek için durmaksızın işe alım yapıyor.

Williams yükselişte olan bir takım ancak 2025'te ve potansiyel olarak 2026 ve sonrasında da böylesine güçlü bir kadroya sahip olmanın avantajını en iyi şekilde kullanmalı.