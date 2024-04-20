Leclerc, Sainz'ın "sınırı aştığını" söyledi, Sainz özür diledi

Carlos Sainz, son bölümde Fernando Alonso ile çekişirken aralarında temas yaşanmış ardından Sergio Perez ikisini birden geçmişti.

Sainz daha sonra kendisine karşı hamle yapan Charles Leclerc'e karşı sert bir savunma yaptı hatta aralarında temas bile yaşandı.

Sainz'ın "sınırı aşıp aşmadığı" sorusuna Leclerc şöyle yanıt verdi: "Bence öyle."

"Fakat geçmişte ben de sınırı aştım. Bu olduğunda normalde bir araya geliriz, havayı temizleriz. Geçmişte bunu yaptık ve gerçekten iyi gitti."

"Bu yüzden bu hafta sonu da böyle olacağından endişem yok. Ancak bugün sınırı biraz aştı. Aramızdaki temas farklı yarış koşullarında gerçekleşti çünkü ben son bölüm için lastikleri korumuştum ve sonunda iyi bir tempom vardı."

"Bu yüzden Perez'le aramızdaki farkın açılması ve onu geçememek biraz üzüntü verici. Bugün üçüncü ve dördüncü olabilirdik."

"Her zaman daha iyisini yapabilirsiniz fakat bu öğleden sonraya odaklanacağız."

Carlos Sainz, Ferrari SF-24, Sergio Perez, Red Bull Racing RB20, Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

"Son birkaç yarışta sıralama turları benim için iyi geçmedi. Çok çalıştım ve ileriye doğru adımlar attığımdan çok eminim, bu yüzden şimdi bunu göstermek artık bana bağlı."

"Dün kuru zemindeki seanslar gerçekten iyiydi ve bu öğleden sonra bunu tekrarlamam gerekiyor."

Carlos Sainz ise bu yorumların ardından Leclerc'ten özür diledi.

Sainz şöyle dedi: Sanırım iyi bir başlangıç yaptım, başlangıçta Max'i çok zorladım çünkü onu geçersem yarışı kazanma şansımın yüksek olduğunu biliyordum."

"Bu muhtemelen lastiklerimi biraz bitirdi ve sonra yarışın geri kalanında durumu kontrol altında tutmaya çalıştım."

"Fernando'nun arkasındayken, 7. virajın dış kısmından gerçekten iyi bir hamle yaptım fakat 9. virajda bana karşı biraz ya hep ya hiç gibi davrandı. Bu ikimizin de yarışına mâl oldu."

"Bu iyimser hamle yüzünden araç hasar aldı ve lastiklerim çok kirlendi. O andan itibaren araçtaki hasar ve lastiklerin kirlenmesi nedeniyle sürekli kayıyordum."

"Savunmak için elimden gelen her şeyi yapıyordum fakat kayıyordum. Bu yüzden Charles'la biraz zaman kaybettirmiş olabilirim."

"Sınırı aşan bir şey yaptıysam özür dilerim fakat bugün hepimiz çok sıkı yarışıyorduk ve ben de elimden geldiğince durumu kontrol etmeye çalışıyordum."