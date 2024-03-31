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Formula 1 Avustralya GP

Leclerc: "Sainz'ın hızı beni daha iyi olmaya itiyor"

Charles Leclerc, Ferrari takım arkadaşının Avustralya Grand Prix'sinde kazandığı Formula 1 zaferinin ardından Carlos Sainz'in hızının kendisini daha iyi olmaya ittiğini söyledi.

Benjamin Vinel
Podyum: Charles Leclerc, Ferrari, Carlos Sainz, Ferrari

Podyum: Charles Leclerc, Ferrari, Carlos Sainz, Ferrari

Ferrari

Suudi Arabistan Grand Prix'sinde apandisit ameliyatı geçiren Sainz, Melbourne'de koltuğuna başarılı bir dönüş yaptı ve yarış lideri Max Verstappen'in fren sorunu nedeniyle yarıştan çekilmek zorunda kalmasının ardından yarışı kazandı.

Leclerc, dördüncü sırada başladığı yarışı takım arkadaşının arkasında ikinci sırada tamamladı.

Monacolu pilot, McLaren'den Lando Norris'i geçerek ikinci sıraya yükselmeyi başardı ancak sonrasında Sainz'e karşı gerçek bir mücadele veremedi ve daha sonra sert lastiklerle yaptığı ilk yarış olan ikinci stintinde "lastikleri iyi yönetemediğini" açıkladı.

Leclerc ikinci pitstopundan önceki 10 turda, lastikleri yedi tur daha taze olan Sainz'e 6.4 saniye kaybetti.

Bu nedenle, galibiyeti takım arkadaşından çalmak için yapabileceği daha fazla bir şey olup olmadığı sorulduğunda Leclerc, "Sadece daha iyi olmak. Sanırım sıralamada yeterince iyi değildim."

"İkinci stintte, ilk sert stintte, [sanal] güvenlik aracından sonra sol ön tarafta biraz ufalanma yaşadım. Son stint gerçekten iyiydi ama yeterli değildi. Carlos bu hafta sonu daha iyiydi."

"Ama son üç yıldır böyle oluyor, bir yarışa geliyoruz ve Carlos daha iyi, sonra ben zorlayacağım ve bir sonraki yarışta ben daha iyi olacağım ve bu şekilde gelişeceğiz. Bu kadar hızlı bir takım arkadaşına sahip olmak bir sürücü olarak çok heyecan verici." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images

Ferrari, yedi kez dünya şampiyonu olan Lewis Hamilton ile Leclerc'in takım arkadaşı olması için anlaştı. Sainz'ın ise, 2025 sezonu için henüz kendine koltuk bulamadı.

Hamilton'ın Mercedes'te boşalttığı koltuk ve Sergio Perez'in Red Bull ile gelecek yıl kontratının olmaması Ferrari pilotunun ilgisini çekecektir.

Üç kez Grand Prix kazanan pilot medya tarafından her zaman en iyi pilot olarak görülmezken, Neden küçümsendiği sorulduğunda farklı bir görüş belirten Leclerc, "Bence herkes Carlos'un padoktaki değerini biliyor. Padoktaki en yüksek puanlı sürücülerden biri."

"Formula 1 aracına her bindiğinde son derece güçlü oldu. Bunu birçok kez gösterdi. Bu yüzden küçümsendiğini düşünmüyorum."

"Bence herkes Carlos'un değerini biliyor. Bu yüzden birçok kez onun geleceği konusunda çok endişeli olmadığımı söyledim. Çünkü eminim ki birçok takım patronu, o söylemiyor ama eminim onunla konuşuyorlardır! Eminim birçok fırsatla karşılaşacak ve kariyeri için en iyi seçimi yapmak zorunda kalacak." dedi.

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