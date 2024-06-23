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Formula 1 İspanya GP

Leclerc, Sainz'ın kendisine yaptığı atağın 'amacını' anlayamamış

Monakolu pilot, Ferrari'nin pilotlarından yarışın başlarında lastik tasarrufu yapmalarının istendiğini söyledi ve Sainz'ın bu emri görmezden geldiğini iddia etti.

Jake Boxall-Legge
Jake Boxall-Legge
Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, in Parc Ferme

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, in Parc Ferme

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Sainz, ikinci turun sonunda Leclerc'i geçmeyi başardı ve Leclerc sağ virajın açılışında iç taraftayken, dışarıdan ona hamle yaptı. 

Bu hamle sonucunda Leclerc'in ön kanadı Sainz'ın sağ arka tekerleğine çarptı.

Bu durumdan üzüntü duyan Leclerc, temasın kendi yarışını daha da zorlaştırdığını söyledi ve Sainz'ın sadece kendi evindeki yarışta öne çıkmak istediğini öne sürdü.

Leclerc, "Yarışın başında her ikimizin de daha sonra atak yapmak için lastik tasarrufu yapmak üzere net bir stratejimiz vardı." 

"Carlos 14. virajda herhangi bir tasarruf yapmadı ve tabii ki beni geçme fırsatı buldu, bu biraz üzücü çünkü aramızda zaman kaybettik."

"Carlos'un benim içeride olduğumu görmemesi nedeniyle ön kanadım hasar gördü ve bu da yarışımızı daha da zorlaştırdı."

"Yarıştan önce yarışın bu bölümünde tasarruf etmemiz gerektiği açıkça belirtilmişken bunu yapmanın amacını anlamadım."

"Bu biraz gereksizdi, ama aynı zamanda bunun onun kendi yarışı ve kariyerinin önemli bir anı olduğunu da anlıyorum: Bu yüzden sanırım biraz gösterişli bir şey yapmak istedi. Ama muhtemelen bunu yapmak için doğru kişi ben değildim." dedi.

Carlos Sainz, Ferrari SF-24, Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Carlos Sainz, Ferrari SF-24, Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Leclerc, Ferrari'nin Mercedes ikilisine karşı podyum mücadelesi vermek için 'yeterli hıza sahip olmadığını' belirtti ve Sainz da bu görüşe katıldı.

Sainz nihayetinde farklı bir stratejiye geçerek orta lastikte bir süre ilerledi ve ardından sert lastikte yarışı bitirdi, ancak erken pit stratejisinin fazla bir şey sunmadığını düşünüyordu.

Sainz, "Podyum için mücadele etmenin bir yolu yoktu, ancak erken pit stratejisi kararı ve yine de bugün orta lastikte bir yol işe yaramadı." 

"Bu lastikler bugün çok yavaştı ve yumuşak-orta-yumuşak lastiklerle giden diğer herkes açıkça daha hızlıydı."

"Yarışta Russell'ın yaptığını biraz taklit ettim ve ondan 0.1 ya da 0.2 daha yavaştım. Charles da Hamilton'ın yaptığını yaptı ve 0.1-0.2 daha yavaştı."

"Ve tabii ki Red Bull ve McLaren açık ara öndeler. Yani evet, en iyi hafta sonumuz değildi." dedi.

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