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Formula 1 / Haberler

Leclerc: "Sainz'ın gelişiyle '1 numara' olmayacağım"

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Leclerc: "Sainz'ın gelişiyle '1 numara' olmayacağım"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
24 May 2020 21:12

Charles Leclerc, Carlos Sainz'ın gelişiyle Ferrari içinde "1 numara" olacağı haberlerini yalanladı.

Ferrari’nin Monakolu pilotu Charles Leclerc, geçen yıldan bu yana takımın Sebastian Vettel ile devam etmesi halinde bundan mutluluk duyacağını ancak yeni bir takım arkadaşına sahip olursa da bunun kendisi için problem olmayacağını söylüyordu.

Sonuç olarak Leclerc, bu yıl son kez Vettel ile takım arkadaşı olacak ve gelecek yıl McLaren'ın İspanyol pilotu Carlos Sainz ile çalışmaya başlayacak. İkilinin nasıl bir ilişkiye sahip olacağı büyük merak konusu.

Sainz da tıpkı Leclerc gibi çok genç ve 25 yaşında olmasına rağmen beş yılda 100'den fazla yarışa katıldı. Yine de Ferrari'nin kendi genç sürücüsüne öncelik vereceğine dair yorumlar var.

Fakat Charles Leclerc, "ikinci pilot" olacağı iddia edilen Sainz'dan övgüyle bahsetti.

Ayrıca Leclerc, Ferrari'nin yeni bir numarası olacağını da yalanladı.

Monakolu pilot, “Bir numara haline gelmedim! Bence Carlos harika bir pilot ve bunu herkese kanıtlayacağını düşünüyorum."

"Vettel ile yarışın farklı olduğu doğru, ama tabii Carlos benim için farklı olacak ve beni rahatsız edecek. Kesinlikle çok hızlı olacak" dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Carlos Sainz Jr. Şimdi al , Charles Leclerc
Takımlar Ferrari Şimdi al
Editör Hujber Dávid

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