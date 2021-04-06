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Formula 1 / Son dakika

Leclerc, Sainz’in Ferrari'de yarış galibiyetleri kazanabileceğini düşünüyor

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Charles Leclerc, doğru araca sahip olduğunda Carlos Sainz’ın Ferrari ile zafer kazanabilecek yeteneğe sahip olduğuna inanıyor.

Leclerc, Sainz’in Ferrari'de yarış galibiyetleri kazanabileceğini düşünüyor

Geçtiğimiz sezon McLaren'da yarışan Sainz ve Leclerc, Scuderia Ferrari'nin tarihindeki en genç Formula 1 sürücü kadrosu oldu ve Bahreyn Grand Prix'sinde iki pilot da puan alarak sezona güzel bir başlangıç yaptılar.

SF21, geçen yılki araç olan SF1000’e göre büyük bir gelişme gibi görünse de düzenli podyumlar ve galibiyetler 2021'de Sainz ve Leclerc için hâlâ gerçekçi bir hedef gibi görünmüyor.

Ancak Ferrari zayıflıklarını aştığında Leclerc, yeni takım arkadaşının yarış zaferleri için mücadele edebileceğini düşünüyor.

Leclerc, Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda, "Carlos gerçekten çok iyi bir sürücü ama şimdiye kadar bunu kanıtlamak için doğru araca hiç sahip olmadı. "

“Doğru araca sahip olduğumuzda yarış galibiyetleri için mücadele etmesini bekliyorum.” dedi.

Leclerc, Sainz'in fazla tanımadığı bir sürücü olduğunu söyledi ama şimdi aynı takımdalar ve çok iyi geçiniyorlar.

"Carlos'u çok iyi tanımıyordum çünkü birlikte geçirmek için hiç zamanımız olmadı.” dedi.

"Singapur'da bir gün hatırlıyorum, akşam Marina Bay Gökdeleni'nin çatısındaki havuzun başından pisti izliyordu ve ben de oradaydım, böylece konuşmaya başladık."

"Şimdi ilişkimiz daha da güçleniyor. Yakın yaşlarda olduğumuz için birçok ortak ilgi alanımız var, sık sık birlikte gülüyoruz ve iyi geçiniyoruz."

“İki normal dost gibi her şey hakkında şakalaşıyoruz. Sadece yarış hakkında değil, aynı zamanda günlük hayatlarımız ve başımıza gelen şeyler hakkında da konuşuyoruz. Çok eğleniyoruz.”

Ferrari'nin yarış galibiyetleri için ne zaman tekrar mücadele etmeye başlayabileceğine gelince, hem Leclerc hem de Sainz bunun 2022 kadar erken bir tarihte gerçekleşebileceğini düşünüyor.

Sainz, “Neden olmasın? Bence öyle olacak."

"Dominant bir takım olmak için bir yıldan fazla zamana ihtiyacımız var ancak zafere geri dönmek daha önce de olabilir çünkü her şeyden önce 2022 herkes için farklı bir yıl olacak ve sıfırdan başlayacağız."

"Kurallarda en son böyle büyük bir değişiklik olduğunda, 2007'de Ferrari en hızlı araçile başlamıştı. Bu takıma inancım tam.” dedi.

Leclerc şunları ekledi: "Bence bu bizim için büyük bir fırsat olacak, zaferler kazanmaya geri dönme fırsatı.”

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Seri Formula 1
Editör Selin Elif Köse

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