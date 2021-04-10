Leclerc: ‘’Sainz’ın Ferrari coşkusu bulaşıcı’’

2020 yılında geçirdikleri zorlu sezonun ardından takımlar şampiyonasını altıncı tamamlayan Ferrari, 2021 sezonunun ilk yarışı olan Bahreyn GP’de hem Sainz’ın hem de Leclerc’in puan almasıyla beraber nispeten iyi bir başlangıç yaptı.

Geçtiğimiz haftalarda takımdaki ‘garip’ atmosferin yok olmaya başladığına dair konuşan Leclerc, şimdi ise Sainz’ın takımda bir şeyler değiştirdiğini anlattı.

Motorsport.com'un İtalya versiyonuna konuşan Leclerc, Sainz’ın takıma birçok yararı olduğunu anlattı.

Monakolu pilot yeni Ferrari takım arkadaşı hakkında şöyle söyledi: ‘’Geçtiğimiz yıllarda birçok takımda bulundu ve bence rakiplerimizin nasıl çalıştığıyla ilgili bilgiler almak ilginç.’’

‘’Onun harika bir motivasyona sahip olduğunu hemen fark ettim. Ferrari’deki ilk yılı ve iyi işler yapmak istediğini görebiliyorsunuz.’’

‘’Onun coşkusu bulaşıcı ve tüm takım için yararlı. Bir takımda, zafer için zorlayan iki sürücünün olmasının harika olduğunu düşünüyorum.’’

Leclerc, Sainz’la önceki takım arkadaşı Sebastian Vettel’den daha çok birlikte zaman geçirdiklerini de fark ettiğini dile getirdi.

‘’Takımla geçirdiğim zaman eskisiyle aynı, ancak sosyal medyada daha çok fotoğraf paylaştığım için, dışarıdan Maranello’da daha fazla vakit geçiriyormuşum gibi görünüyor.’’

‘’Değişen asıl şey, takım arkadaşımla geçirdiğim zaman çünkü geçmişte, Seb’le sadece yolumuz kesişirdi. Ben geldiğimde, o gidiyor olurdu veya tam tersi.’’

‘’Ancak şimdi Carlos’la, sık sık aynı günlerde çalışıyoruz ve birlikte çok daha fazla vakit geçiriyoruz.’’