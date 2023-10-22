Leclerc, Sainz'a yol vermesini neden sorguladı?

Ferrari ve strateji kararları, Amerika GP'nin ardından yine çok tartışıldı zira yarışa pole pozisyonundan başlayan Charles Leclerc, pistteki en kötü stratejilerden birine sahipti.

Monakolu pilot, tek pit-stop stratejisi ile yarışı tamamlayan tek isim oldu ve iki pit-stop yapan isimlere karşı oldukça yavaş kaldı.

Özellikle de yarışın son bölümünde fazlasıyla zaman kaybeden Leclerc, yarışı 6. sırada tamamlasa da son bölümde neredeyse George Russell'a da geçiliyordu ve 7. oluyordu.

Leclerc yarışın ardından -beklendiği gibi- pek de mutlu değildi. Yarış mühendisi Leclerc'e lastikleri iyi yönettiğini söyledi, Leclerc ise buna "Böyle b*ktan bir sonuç elde ettiğinizde bunun önemi yok." yanıtı verdi.

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Araçtan inmesinin ardından Sky mikrofonlarına konuşan Leclerc, takımın stratejisi hakkında şunları söyledi: "Bugün pistteki diğer tüm pilotlardan farklı bir stratejiye sahip olduğumuz açıktı ve bu strateji bize yardımcı olmadı."

"Ferrari'nin stratejileri hakkında çok konuşuluyor ama tüm sezona bakarsanız, iyi yarışlarımız oldu ve en iyi kararları vermediğimiz yarışlar da oldu.

"Dürüst olmam gerekirse, en büyük sorun şu: Araçta temponuz olmadığı zaman ne karar verirseniz verin, her karar kötü duruyor."

"Sert lastiği takıyorsunuz ve yavaşsınız. Lastiği taktıktan sonra yavaş olduğunuzu söylemek ve sonuçları değerlendirmek çok kolay."

"Bugün elbette iyi bir strateji yapmadık. Elimizdeki sayıların, verilerin; neden iki pit stop ile tek pit stop'un zamanının yakın olduğunu söylediğini anlamamız ve buradan ilerlememiz gerek."

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Lando Norris, McLaren MCL60, gridde

Leclerc'in yarışının önemli anlarından biri de takım arkadaşı Sainz'a yol vermesiydi. Yarışın son bölümünde eskimiş lastikleri nedeniyle yavaş kalan Leclerc'ten, Sergio Perez'in baskısı altında olan takım arkadaşına yol vermesi istendi.

Leclerc, takım arkadaşının Perez'in baskısı altında olduğunu bilmediğinden bu konuda bir açıklama istemişti ve "yarışın ardından bu konuda konuşmaları gerektiğini" söylemişti.

Monakolu pilot, şimdi ise tüm resmi gördüğünden bir sorun olmadığını söylüyor.

Konu hakkında konuşan Leclerc, "İlk olarak neden [Carlos] Sainz'a yol vermem gerektiğini anlamadım çünkü onun [Sergio] Perez'in baskısı altında olduğunu bilmiyordum.

"Bunu gördüğüm anda neden yol vermem gerektiğini anladım. Sadece neden yol verdiğimin açıklamasını istedim ve sonrasında da sorun yoktu." dedi.