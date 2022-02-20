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Formula 1 Haberler

Leclerc: "Sainz'a geçilmek benim için bir ders oldu"

Ferrari pilotu Charles Leclerc, Carlos Sainz'a geçildiği 2021 sezonunun ardından bazı dersler çıkardığını söylüyor.

Leclerc: "Sainz'a geçilmek benim için bir ders oldu"
Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
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Carlos Sainz, 2021 yılında McLaren'dan Ferrari'ye geçmişti. O yıl takım değiştiren sürücülere kıyasla yeni ekibine daha iyi adapte olan Sainz, yıl boyunca gösterdiği performanslarla öne çıktı.

Sonunda İspanyol pilot sezonu, takım arkadaşı Charles Leclerc'in 5,5 puan önünde beşinci sırada tamamladı. Sainz, Monakolu sürücünün tek podyumuna karşılık yıl boyunca dört ayrı podyum elde etti.

Sezon boyunca 164,5 puan toplayan Sainz, aynı zamanda spordaki en iyi sezonunu da geçirdi.

Leclerc ise zaman zaman şanssızdı fakat beklenenin aksine ilk yılında Sainz'a herhangi bir üstünlük kurmayı başaramadı.

2025 sonuna kadar Ferrari ile anlaşması bulunan Leclerc, geçen yıldan dersler çıkardığını söylüyor ve takım içerisindeki statüsünden dolayı endişeli değil.

La Gazzetta dello Sport tarafından aktarılan Leclerc, “Bunun hakkında konuştuk ve açıkçası takımın çıkarları doğrultusunda [birbirimizle] yarışmakta özgür olacağız."

"Geçen yıl Carlos'a karşı olan mücadeleyi kaybettiğim için üzgünüm fakat bu benim için bir ders oldu. Artık gelecek sezona odaklanmak için sayfayı çeviriyorum."

“Yaklaşımımız değişmeyecek. Her zaman en üst sıralar için savaşmaya, kendinizden ve araçtan en iyi şekilde faydalanmaya çalışıyorsunuz." dedi.

Leclerc, 2022 için kendilerine oldukça yüksek hedefler belirlediklerini de ekledi.

“Dünya şampiyonluğu mümkün mü? Biz bunu kazanmak için buradayız. Her pistte galibiyet kazanmaya çalışma fırsatımız olacak."

Sonrasında şunları ekledi: "Bu yeni Ferrari'yi gerçekten çok sevdim, çok güzel görünüyor. Halihazırda tanıtılan araçlar arasında en cesur konsept bizimki."

"Maranello'da yapılan çalışmalardan sonra, nihai tasarımı görmek heyecan verici."

Charles Leclerc, Ferrari F1-75

Charles Leclerc, Ferrari F1-75

Fotoğraf: Ferrari

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Teknik analiz: Ferrari'nin geleneksel çözümleri kucaklamayan radikal 2022 aracı
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