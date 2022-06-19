Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Önceki / Schumacher: "Altıncılıktan daha fazlasını umuyordum" Sonraki / Sainz: ‘Son virajı dağınık dönmek ikinciliğe mâl oldu"
Formula 1 / Kanada GP Haberler

Leclerc, Sainz ve Albon'a ceza çıkmadı

Sıralama turlarında olması gerekenden daha yavaş ilerleyen Charles Leclec, Carlos Sainz ve Alex Albon'a herhangi bir ceza çıkmadı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Leclerc, Sainz ve Albon'a ceza çıkmadı
Haberi dinle

Yağmur altında gerçekleştirilen Montreal sıralama turlarının özellikle ilk bölümünde yoğun bir trafik vardı ve ayrıca sürücüler sprey nedeniyle önlerini görmekte zorlandılar.

Bu şartlarda Charles Leclerc, Alex Albon ve Carlos Sainz'ın üçü de hızlı tur denemesine başlamadan önce FIA tarafından belirlenenden daha yavaş gidiyorlardı.

Bundan ötürü de konu hakemler tarafından incelemeye alındı.

Böyle ihlallerde genellikle şartlara bağlı olarak kınama veya grid cezası verilebiliyor.

Ancak Montreal'deki zorlu pist şartları değerlendiren hakemler, üç sürücü için de herhangi bir yaptırım uygulanmayacağını açıkladı.

Böylelikle başlangıç sıralarında herhangi bir değişiklik olmadı ya da herhangi bir kınama almamış oldular.
paylaşım
yorumlar
Schumacher: "Altıncılıktan daha fazlasını umuyordum"
Önceki haber

Schumacher: "Altıncılıktan daha fazlasını umuyordum"
Sonraki haber

Sainz: ‘Son virajı dağınık dönmek ikinciliğe mâl oldu"

Sainz: ‘Son virajı dağınık dönmek ikinciliğe mâl oldu"
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Zhou: "Nihayet hak ettiğim sonucu aldım" Kanada GP
Formula 1

Zhou: "Nihayet hak ettiğim sonucu aldım"

Ocon: "Bundan daha fazlasını isteyemezdik" Kanada GP
Formula 1

Ocon: "Bundan daha fazlasını isteyemezdik"

Audi, Sauber ile mi ortaklık kuracak? Kanada GP
Formula 1

Audi, Sauber ile mi ortaklık kuracak?

Son Haberler

Zhou: "Nihayet hak ettiğim sonucu aldım"
Formula 1 Formula 1

Zhou: "Nihayet hak ettiğim sonucu aldım"

Ocon: "Bundan daha fazlasını isteyemezdik"
Formula 1 Formula 1

Ocon: "Bundan daha fazlasını isteyemezdik"

Audi, Sauber ile mi ortaklık kuracak?
Formula 1 Formula 1

Audi, Sauber ile mi ortaklık kuracak?

Kanada GP: Pilot performans puanları
Formula 1 Formula 1

Kanada GP: Pilot performans puanları

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.