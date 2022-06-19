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Leclerc, Sainz ve Albon'a ceza çıkmadı
Sıralama turlarında olması gerekenden daha yavaş ilerleyen Charles Leclec, Carlos Sainz ve Alex Albon'a herhangi bir ceza çıkmadı.
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Yağmur altında gerçekleştirilen Montreal sıralama turlarının özellikle ilk bölümünde yoğun bir trafik vardı ve ayrıca sürücüler sprey nedeniyle önlerini görmekte zorlandılar.
Bu şartlarda Charles Leclerc, Alex Albon ve Carlos Sainz'ın üçü de hızlı tur denemesine başlamadan önce FIA tarafından belirlenenden daha yavaş gidiyorlardı.
Bundan ötürü de konu hakemler tarafından incelemeye alındı.
Böyle ihlallerde genellikle şartlara bağlı olarak kınama veya grid cezası verilebiliyor.
Ancak Montreal'deki zorlu pist şartları değerlendiren hakemler, üç sürücü için de herhangi bir yaptırım uygulanmayacağını açıkladı.
Böylelikle başlangıç sıralarında herhangi bir değişiklik olmadı ya da herhangi bir kınama almamış oldular.
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