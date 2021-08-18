Leclerc: "Sainz ile takım arkadaşı olmak Vettel'den çok farklı"

Monakolu pilot, geride kalan 11 yarışın ardından Sainz'la çalışmanın nasıl bir duygu olduğunu açıklarken, İspanyol pilotun dört kez dünya şampiyonu Vettel'den daha farklı olduğunu dile getirdi.

Beyond the Grid podcastine konuk olan Leclerc şöyle dedi: "Şu anda Carlos ile mükemmel bir ilişkimiz var, birçok yönden birbirimize benziyoruz. Satranç ve golf gibi ortak ilgi alanlarımız ve hobilerimiz var ama benden daha iyi oynadığı için henüz oynamadık! Carlos, eğlenceli bir adam ve geçinmesi kolay."

"Sebastian ile farklı bir ilişkimiz vardı. Çok tecrübeli bir pilot ve onu bir ağabey olarak gördüm. Vettel ile olan rekabetim Sainz ile olandan tamamen farklıydı. Carlos ve ben aşağı yukarı aynı yaştayız. Bizler pes etmeyi sevmiyoruz ve Sebastian öyle değildi. Yani [Seb] pist dışında yaptığımız bir şeyde kazanmak istiyorsam, bunu yapmama izin verirdi ve pek umrunda olmazdı. Oysa Carlos'ta durum farklı. Onu herhangi bir şeyde yenersem ne kadar kızgın olduğunu görüyorum. Küçük bir şey bile olsa, kazanmam onu kızdırıyor. Aynı şey bana da oluyor.

"Carlos'un en büyük avantajı çalışma şekli. O, gerçekten çok akıllı bir adam. Bir yarış hafta sonunda işlerini nasıl organize edeceğini çok iyi biliyor. Aracı çok iyi ayarlıyor ve önemli noktaları fark ediyor. Sıralama turları gelene kadar tur zamanının nasıl olduğuna dikkat etmiyor. Her zaman çok hızlı ve tutarlı oluyor."

"Carlos çok iyi bir takım arkadaşı ama onunla Vettel arasında seçim yapmak benim için çok zor. Geçen sezon Sebastian için çok zordu fakat [şartlar] en iyisi olduğunda harika bir tempoya sahipti ve onun önüne geçmek imkansız olmasa bile çok zordu. O ve Carlos'un çalışma konusunda tamamen farklı yaklaşımları var ama ikisi de çok iyi sürücüler."