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Formula 1 Haberler

Leclerc: "Sainz ile aramızda gerginlik yok"

Charles Leclerc, kendisi ve Ferrari Formula 1 takım arkadaşı Carlos Sainz arasındaki gerginlik iddialarının 'abartıldığını' söyledi.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, talk on the grid

İkili bu sezon her zaman aynı fikirde olmadı ve telsiz mesajlarında da görüldüğü üzere birkaç kez anlaşmazlık yaşadı.

Avustralya'da Leclerc sıralama turlarında Sainz'dan beklediği hava koridorunu alamadığı için şikayetçiydi. 

Avusturya GP'sinde ise Sainz yarışın başlarında telsizle Ferrari'den Leclerc'i kenara çekmesini istedi ancak bu isteği reddedildi.

Ardından Britanya GP'sinde her iki pilot da sıralama turlarında pist pozisyonu için verdikleri mücadelenin ardından birbirleri hakkında sivri açıklamalar yaptı.

Leclerc, seansta önceliği olmasına rağmen Sainz'ın kendisini Silverstone'da pistte geçmesinin ardından "Güzel Carlos, güzel, son virajda iyi geçiş..." demişti.

Sainz daha sonra şöyle dedi: "Benden yapmamı istediğiniz şey biraz adaletsiz. Lastik sıcaklığımdan fedakârlık yapıyorum. Ama her neyse. Ayrıca, ben dördüncü sıradayım o ise üçüncü sırada; ben daha fazla risk altındayım."

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Bu anlar Leclerc ve Sainz arasında takımın kabul ettiğinden çok daha yoğun bir rekabet olduğu yönündeki söylentileri güçlendirdi.

Ancak Leclerc, Ferrari'de bir iç sorun olduğunu düşünen insanların durumu yanlış anladığını söyleyerek bu iddiaları reddetti.

Leclerc Motorsport.com'a verdiği özel röportajda, "Sosyal medyada oldukça aktifim, bu yüzden neler söylendiğini görüyorum." 

"Bence Carlos'la aramızdaki mesele çok abartıldı. Aramızda harika bir ilişki var."

"Aracın dışında birlikte nasıl çalışacağımızı biliyoruz ve birlikte çok iyi anlaşıyoruz çünkü birçok ilgi alanımızı paylaşıyoruz."

"Aynı zamanda ikimiz arasında çok fazla rekabet var. Ama Formula 1'deyiz ve bu sporu seviyorum, burada her zaman rekabet var. Bence buna sahip olmak harika bir şey." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Fotoğraf: Erik Junius

Leclerc, insanların telsiz mesajlarına çok fazla anlam yüklememesi gerektiğini düşünüyor çünkü bu mesajlar genellikle adrenalinin yüksek olduğu rekabet ortamında veriliyor.

"Bazen telsizde bazı durumlar hakkında biraz tartışma olabiliyor."

"Ama bunun nedeni rekabetçi olmamız ve ikimizin de mümkün olan en iyi sonucu elde etmek istememiz. Bunlar normal olan şeyler."

"Sanırım Ferrari pilot olmanın ve muhtemelen diğerlerinden daha sık spot ışığı altında olmanın getirdiği bir şey bu. Ama bu sorun değil."

"Sonuçta, takım içinde iyi bir ilişkimiz olduğunu ve aynı hedefler doğrultusunda çalıştığımızı biliyoruz."

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