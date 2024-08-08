Leclerc, Sainz ile aralarında bazen "sürtüşme" olduğunu itiraf etti

Geçtiğimiz kış Ferrari'de yedi kez Dünya Şampiyonu olan Lewis Hamilton’ın yerini alacağı kendisine bildirildikten sonra Sainz, geçen hafta 2025’ten itibaren Williams'a katılacağını duyurdu.

Sainz, 2021 sezonunun başında Sebastian Vettel'in yerine geçtiğinden beri Ferrari takımının popüler bir üyesi oldu ve takım patronu Fred Vasseur, Sainz'ın Williams'a geçişi resmileştiğinde alışılmadık bir şekilde bir açıklama yaptı.

Leclerc ve Sainz, neredeyse dört tam sezon boyunca takım arkadaşı olarak verimli bir ortaklık kurmuş olsalar da aralarındaki gerilim, yakın zamanda gerçekleşen İspanya Grand Prix'sinde pist üzerindeki yakın bir an sonrası yükselmiş gibi görünüyordu.

Sainz, yarış sonrası Leclerc'in "çok fazla şey talep ettiğini" belirtti ve bu, sezonun başlarında Çin'deki sprint yarışında ikili arasında başka bir çekişmenin ardından geldi.

Belçika radyo istasyonu RTBF'ye konuşan Leclerc, Sainz ile zaman zaman "sürtüşme" yaşadığını kabul etti, ancak ikilinin her zaman farklılıklarını konuşarak çözebildiğini vurguladı.

Leclerc bu konu hakkında şöyle söyledi: "Bazen sürtüşme olması normal.”

"Carlos ve ben, pistte ne olduğu konusunda her zaman aynı fikirde olmuyoruz ve adrenalini yönetmek kolay değil, ancak önemli olan yarış bittiğinde bunu tartışabilmektir.”

"Radyo üzerinden her zaman gerilim varmış gibi görünüyor, ama aslında öyle değil."

Leclerc'in yorumları, Sainz'ın Avusturya Grand Prix'sinde medya mensuplarına yaptığı "küçük tartışmalar"ın rekabet doğası gereği "her zaman olacağını" söylemesinden sonra geldi.

Sezonun güçlü bir başlangıcının ardından, Sainz ve Leclerc'in sırasıyla Avustralya ve Monako'da aldığı zaferlerle zirveye ulaşan Ferrari, son aylarda Red Bull ve McLaren'in ardından yarışta Mercedes'in gerisine düştü.

Leclerc, Ferrari'nin şu anda "zor bir durumda" olduğunu kabul etti ve büyük güncellemelerin, yer etkisiyle çalışan araçlarda yaygın olan zıplamayı yeniden ortaya çıkardığını belirtti. Ancak, takımın sezonun ikinci yarısında daha güçlü bir şekilde geri dönmek için "her şeyi yapacağına" söz verdi ve Vasseur'ün "net bir hedef" belirlediğini söyledi.

Leclerc şunları söyledi: "Zor bir durumda olduğumuzu biliyoruz, ama yeniden öne geçmek için her şeyi yapacağız.”

"Takımla iyi çalışıyoruz ve Vasseur ile ilişki gerçekten iyi, birbirimizi anlamak için çok fazla kelimeye gerek yok.”

"Hedef herkes için net ve ne yapabileceğimizi göstermek istiyoruz."