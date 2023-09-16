Leclerc: "Sainz harika bir iş yaptı"
Ferrari pilotu Charles Leclerc, kaçan pole pozisyonunun ardından istediği sonucu alamadığını söylüyor fakat takım arkadaşının da hakkını veriyor.
Charles Leclerc, tüm hafta sonu Carlos Sainz'a kıyasla birkaç ondalık geride göründü ve sıralama turlarında da takım arkadaşının ardında kaldı.
Son turunda iyi bir dereceyle gelirken hata yapan ve pole pozisyonunu kaybeden Leclerc, hayal kırıklığını gizlemedi.
Leclerc seans sonrası verdiği röportajda şöyle dedi: "Her yerde olduğu gibi burada da temiz bir tur çıkarmak son derece zor."
"Hatta lastik sıcaklıkları ve tur içerisindeki aşınma nedeniyle burada daha da zor."
"Bugün mücadele gerçekten çok yakındı. Mercedes bugün çok güçlüydü. Bu yüzden ilginç bir sıralama turları oldu."
"Ne yazık ki ufak farkla birkaç sıra kazanma ihtimalini kaçırdım."
"Fakat yine de Carlos harika bir iş çıkardı, yarın takım 1/3 başlıyor. Bakalım neler yapabileceğiz?"
Ferrari sezona istediği başlangıcı yapamasa da, performansını giderek arttırmış vaziyette.
Leclerc pazar günüyle ilgili şöyle konuştu: "Yarınki yarış kesinlikle çok zor geçecek."
"Hava son derece sıcak ve nemli. Fakat şu ana kadar çok iyi bir performans sergiledik."
"Dürüst olmak gerekirse, böyle bir pistte bu kadar rekabetçi olmayı beklemiyorduk."
"Yani bu, gelecek için iyiye işaret. Bakalım yarın neler olacak?"
Yarış temposunda sorun yaşayıp yaşamayacağı sorusuna ise, "Bilmiyorum. Bence tüm hafta sonu oldukça güçlüydük."
"Umarım yarın sorun yaşamayız." cevabını verdi.
Charles Leclerc, Ferrari SF-23
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
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