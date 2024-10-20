Leclerc: "Sainz da ben de öndeki ikiliyle mücadele edecek durumda değildik"

Charles Leclerc, Amerika Grand Prix’si sıralama turlarında dördüncü sırayı aldıktan sonra açıklamalarda bulundu.

Monakolu pilota, George Russell’ın kazası olmasaydı turunu iyileştirip iyileştiremeyeceği soruldu.

Leclerc, “Evet, iyileştirebilirdim. Ama dürüst olmak gerekirse, çok fazla bir şey değiştirmezdi. Ya üçüncü ya dördüncü olurdum. Carlos ile son sektörde yakın olacaktık.”

“Ama bu takım için bir şeyi değiştirmiyor. İkimiz de ilk ikiyle mücadele edebilecek durumda değildik. Onlar çok hızlıydı ama bu zaten takım olarak beklediğimiz bir şeydi.”

“Dün ve bugün sıralama turlarında ilk sektörde, aracımızda bir sınırlama olduğunu biliyorduk. Ve düşündüğümüz hiçbir ayar seçeneği bu sorunu çözemezdi. Ama yarışta bu sorundan çok daha az etkileneceğiz. Bu yüzden yarınki yarış için biraz daha iyimserim.” dedi.

Monakolu pilota, araçtaki sınırlamanın daha önce yaşadıkları zıplama problemi olduğu sorulduğunda Leclerc şu cevabı verdi:

“Hayır, burada daha çok pistteki gerçek tümsekler bizi çok etkiliyor ve çok fazla yere değiyoruz, bu yüzden bizim için oldukça zorlayıcı hale geliyor. Ama bu sefer zıplama değil."

Leclerc’e yarışı kazanabileceğini düşünüp düşünmediği ve araçla nasıl hissettiği sorulduğunda Monakolu pilot şöyle cevapladı:

“Evet, tabii ki her zaman gidip kazanmayı deneme inancı var. Eğer sabahki tempoyu tekrar görürsek, kazanma şansımız var. Ancak diğerlerinin de bir adım ileriye gideceklerini düşünüyorum.”

“Araç biraz daha iyi hissettirdi. Sorunlar hâlâ vardı, ama belki de diğerlerinin de araç ayarı felsefelerini biraz değiştirdikleri ve bizim gibi ilk sektörde zorlanmaya başladıkları görülebilir, çünkü ilk sektördeki fark dünkü kadar büyük değil. Bu da muhtemelen yarın onlar da yarışta bir adım ileri anlamına geliyor, ama bekleyip göreceğiz.”

Leclerc’e bazı pilotların arka lastik aşınmasından, bazılarının ise ön lastik aşınmasından şikayet ettiği hatırlatılarak kendisinin hangisine dikkat etmesi gerektiğini düşündüğü soruldu. Leclerc lastik aşınması ile ilgili olarak şunları söyledi:

“Bence oldukça dengeli. Yani bir pilot olarak, ön lastik aşınmasını mı yoksa arka lastik aşınmasını mı tercih ettiğinize bağlı olarak sürebilirsiniz. Yarın herkesin lastikleri nasıl yönettiğini göreceğiz.”

Son olarak Leclerc, yarışta Sainz ile farklı bir yaklaşım mı sergileyecekleri sorusuna şu cevabı verdi:

“Özel bir konuşma olmadı. Yani farklı bir yaklaşım sergileyeceğimizi sanmıyorum.”