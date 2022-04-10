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Formula 1 / Avustralya GP Haberler

Leclerc: "Sahip olduğumuz tempo bizi bile şaşırttı"

Ferrari pilotu Charles Leclerc, Avustralya Grand Prix'sinde yakaladıkları tempoya kendilerinin de şaşırdığını söylüyor.

Kemal Şengül
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Leclerc: "Sahip olduğumuz tempo bizi bile şaşırttı"
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Ferrari, Avustralya'da beklenenin aksine çok güçlüydü ve sıralama turlarında 0.2 saniye farkla pole pozisyonunu kazandı.

Charles Leclerc, pazar günü daha da iyi performans sergiledi ve lastiklerini çok iyi kullanarak Red Bull'a karşı büyük üstünlük kurdu.

Sonuç olarak Leclerc, 20 saniyeye yakın farkla galibiyete ulaştı ve belki de kariyerinin en rahat zaferini aldı.

Yarışın ardından konuşan Leclerc, "Sanırım hepimiz bugün sahip olduğumuz hıza şaşırdık. Çünkü orta hamurla attığımız ilk bölümün sonuna doğru son derece güçlüydük."

"Bu lastikleri oldukça iyi idare ettik. Çok fazla aşınma yoktu. Yani evet hızımız çok iyiydi."

"Ayrıca sert lastikte Red Bull'un tempo anlamında biraz daha yakın olmasını bekliyorduk ama onda da biraz üstünlüğümüz var gibi görünüyordu. Yani 2. antrenmandan veya sıralama turlarından sonra, Red Bull ile aramızda böyle bir performans farkı görünmüyordu. Bu açıdan bizim için güzel bir sürpriz oldu."

Leclerc Imola'daki atmosferin ve heyecanın yüksekliğini hayal edip etmediği sorusuna, "Evet, bunu hayal edebiliyorum ama çok fazla düşünmek istemiyorum çünkü henüz sezonun çok erken bir noktasındayız."

"Şampiyonanın başında 34 puan farkla lider olmam güzel. Takvimin hangi kısmında olursanız olun 34 puan önde olmak her zaman için iyidir. Fakat şimdilik şampiyonluğa çok fazla odaklanmak istemiyorum. Eminim İtalya inanılmaz olacak ama oraya ilk üç hafta sonunda yaklaştığımız şekilde gitmemiz gerekiyor."

"Bence kendimize fazladan baskı yapmamak ve kendimi kaptırmamak çok önemli çünkü sezon başından beri takım olarak çok iyi çalışıyoruz ve ilk üç hafta sonunda yaptığımız  gibi, işimizi yapmaya devam etmemiz lazım." cevabını verdi.

Leclerc, kariyerinin ilk Grand Slam'ini yapmanın güzel odluğunu söylese de buna pek dikkat etmediğini ekledi.

"Benim için pek bir anlam ifade etmiyor. Sonunda önemli olan bitiş çizgisini ilk sırada geçmem. Bir yandan böyle bir istatistik güzel bir şey ve bu hafta sonu şimdiye kadar ne kadar iyi bir iş yaptığımızı gösteriyor."

"Ancak kendi açımdan o kadar da önemli değil."

Race winner Charles Leclerc, Ferrari F1-75, 1st position, drives in to Parc Ferme

Race winner Charles Leclerc, Ferrari F1-75, 1st position, drives in to Parc Ferme

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

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