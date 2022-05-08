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Formula 1 / Miami GP Haberler

Leclerc: "Sadece kazanmak istiyorum"

Ferrari pilotu Charles Leclerc, yarış öncesi verdiği demeçte, pazar günü amacının mutlu sona ulaşmak olduğunu dile getirdi.

Kemal Şengül
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, Şef Editör
Leclerc: "Sadece kazanmak istiyorum"
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Monakolu pilot, bugünkü yarışa pole pozisyonundan başlayacak ve çizginin dışı çok kirli olduğu için atak yapmak kolay olmayacak.

Bu açıdan ilk turları lider geçmek önemli olabilir ve Leclerc de hedefinin bu olduğunu söyledi.

Yarıştan hemen önce konuşan Leclerc, "Yarışla alakalı özel bir beklentim yok, sadece kazanmak istiyorum."

"Bugün Red Bull pilotlarıyla aramızda zorlu bir mücadele olacak. Carlos yanımda başlıyor ve yarış ilginç olacak. Umarım iyi başlayıp ilk sırayı koruyabiliriz."

"Dediğim gibi zorlu bir mücadele olacak. Bu nedenle lastik aşınmasını yönetmek kilit nokta olacak."

"Ayrıca şu anda hava çok sıcak, bu yüzden sürekli bir şeyler içmemiz lazım. Umarım iyi bir yarış çıkarabiliriz." dedi.

Ferrari'nin sportif direktörü Laurent Mekies de açıklamalarda bulundu.

"Her iki sürücümüz de dün harika bir iş çıkardı. Charles harika bir tur ortaya koydu ve pole pozisyonunu kazandı. Carlos'a gelirsek, cuma günkü kazanın ardından yeniden güven kazanmasının zor olacağını biliyorduk."

"Kaybettiği zaman göz önüne alındığında limitlerde sürmek onun için zordu fakat bunu başardı. Her iki sürücümüzün performansından da memnunuz."

"Red Bull'un çok hızlı olduğunu biliyoruz. Cuma antrenmanlarında ve cumartesi günü bunu gördük. Bu yüzden takım, zorlu mücadeleye hazırlanıyor. Burada düzlüklerde daha hızlı görünüyorlar ancak Cidde'deki kadar büyük bir fark yok."

"Yarışta her şey lastikleri kontrol etmeye ve düzlüklerde savunma yapmak için yeterli hızımız olup olmadığına bağlı olacak."

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