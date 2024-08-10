Leclerc: "Sadece Ferrari ile şampiyon olmayı istiyorum"
Ferrari pilotu Charles Leclerc, gelecek için tek hedef olarak Ferrari ile şampiyon olmayı belirlemiş durumda.
Charles Leclerc, Scuderia Ferrari
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Charles Leclerc, 2019 yılından bu yana Ferrari ile yarışıyor ve henüz şampiyonluk ipini göğüslemeyi başaramadı.
Monakolu sürücü önümüzdeki yıllarda da Ferrari için yarışmaya devam edecek artık yanında Lewis Hamilton gibi F1 tarihinin en başarılı isimlerinden birisi olacak.
Gentleman’s Journal'a konuşan Leclerc, hedefinin şampiyonluk olduğunu gizlemiyor ve bunu Ferrari ile yapmak istiyor.
Leclerc şöyle konuştu: "Hedefim Ferrari ile beraber Formula 1 dünya şampiyonu olmak. Bunu sadece Ferrari ile istiyorum. Yani şimdilik sadece buna odaklanmış durumdayım."
"Henüz performans açısından olmak istediğimiz yerde değiliz ama zirveye çıkmak için gerçekten çok çalışıyoruz."
"Takımla ve çalışma şeklimizle geleceğin parlak göründüğünü söyleyebilirim."
"Yine de şu anda içinde bulunduğumuz durumda keşke kazanabileceğimiz bir aracımız olsaydı."
Charles Leclerc, Ferrari
Fotoğraf: Ferrari
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