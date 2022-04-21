Leclerc: "Saat hırsızlarını bulmak pek kolay olmayacak"

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Pazartesi günü çıkan haberlerde, Leclerc'in Viareggio şehrinde taraftarlarla selamlaştığı bir anda 320 bin dolarlık Richard Mille'nin özel yapımı saatini çaldırdığı haberleri ortaya çıkmıştı.

Leclerc, arkadaşları ve antrenörü Andrea Ferrari ile gezdiği bir esnada taraftarlar tarafından durduruldu ve fotoğraf çektirdi. Hırsızlık o esnada gerçekleşti.

İtalya'da çıkan haberlere göre Leclerc hırsızları kovaladı ve bu durum, polislerin bazı CCTV görüntülerine sahip olmasını sağladı.

Ancak Emilia Romagna GP öncesinde konuşan Leclerc, olayın o kadar kolay çözülemeyeceğini, yine de bu yaşananların hafta sonu performansını etkilemeyeceğini söyledi.

Leclerc, "Çok fazla detaya girmeyeceğim. Pek harika bir deneyim değildi. Bundan daha fazlasını söyleyemem. Şu anda polisler soruşturma yürütüyorlar ve onları bulmaya çalışıyorlar. Ancak her şey okuduklarım kadar pürüzsüz ilerlemiyor."

"Ancak evet, genel olarak tamamen hafta sonuna odaklandım. Yaşananlar bu hafta sonu beni yaralamayacak." dedi.

Leclerc, Imola'da şampiyona liderliğini korumak için mücadele edeceğini söyledi ve Ferrari'nin kendi seyircisi önünde ekstra baskı hissetmemesi gerektiğini yineledi.

Leclerc, "Çok heyecanlıyım. İlk üç yarışta her şey bizim lehimize ilerledi ve bu sene çok güçlü bir araca sahibiz gibi duruyor."

"Açıkçası Ferrari'nin evindeyiz. Geçmiş yıllarda burada çok fazla destek aldığımızı biliyoruz. Şimdi bu pozisyonda olduğumuz için, bu yarışın özel olacağından eminim."

"Ancak bu hafta sonu bizim için en önemlisi aşırıya gitmemek olacak. Bir heyecan olduğunda, her şey iyi ilerlerken aşırıya kaçmak kolay olur."

"İşimize odaklanmalı ve çok fazla şey denememeliyiz. Umarım pozitif bir hafta sonu olur." dedi.