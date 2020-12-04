Leclerc, Russell'ın Mercedes'le kazanabileceğine iddiaya girebilir

Lewis Hamilton'ın COVID-19 testinin pozitif çıkmasının ardından Mercedes, onun yerine Williams'tan Russell'ı getirme kararı aldı.

Russell'ın bu hafta sonu yeni bir araçta ve ortamda hızlanması için çok çalışması gerekecek olsa da Leclerc karting dönemindeki takım arkadaşından umutlu olduğunu söyledi.

Leclerc, "Bana göre en azından podyum alacaktır ancak kazanması konusunda da biraz umutluyum. Bu çok iyimser olabilir ancak onun çok iyi bir pilot olduğunu biliyorum. Onun çok iyi bir pilot olduğunu biliyorum ve onun kazanabileceğine dair iddiaya girerim." dedi.

Leclerc, Russell'ın Mercedes'te tek bir yarışa dahi çıksa bunun kendisini kanıtlamak için yeterli olacağını söyledi.

Leclerc, "Bu harika bir fırsat. Onu çok uzun yıllardır tanıyorum. 2011'de onunla ve Alex ile kartingde takım arkadaşıydık. Sonunda o da üst düzey bir takım adına yarışma fırsatı buldu."

"Ne kadar uzun süre buna sahip olacak, bir ya da iki hafta sonu mu olacak bilmiyorum ancak bu hafta sonu o, ne kadar iyi bir pilot olduğunu gösterecek. Tabii ki daha önce de bunu gösterdi ancak bu sefer daha yukarılarda, muhtemelen en iyi araçla mücadele etme fırsatı olacak. Bu onun için harika bir fırsat ve umarım iyi iş çıkarır." dedi.

Russell'ın bu hafta sonu iyi şeyler başarabileceğini düşünen tek isim Leclerc değil. McLaren pilotu Lando Norris de benzer düşüncelere sahip.

Norris, "Onun pole pozisyonu ya da yarış kazanabileceğini düşünüyorum. Ancak Mercedes'in diğerlerinden daha az avantaja sahip olacağı bir hafta sonu varsa, o da bu hafta sonu olacaktır. Bu yüzden Mercedes'in diğer takımlara karşı avantajı açısından en zorlu yarışlardan birisinde şans bulacak. Bu yüzden onun için kolay olmayacak."

"Ancak onun ne kadar iyi bir pilot olduğunu biliyorum. Herkesin bunu bildiğinden eminim. Mercedes'in iyi iş çıkaracağından tabii ki eminim. Bu yüzden ondan büyük şeyler bekliyorum. Tabii ki çok iyi bir sonuç alırsa ya da kazanırsa, onu biraz kıskanabilirim. Ancak onun adına mutlu olurum. Onunla yeniden savaşmak için sabırsızlanıyorum." dedi.